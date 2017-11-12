Тулякам напомнили об установке знака «Ш» на автомобилях

Если у вас не будет заветной наклейки, инспектор ГИБДД может выписать вам штраф в размере 500 рублей.

С 4 апреля 2017 года в России при наличии шипованной резины на авто обязательно должен быть знак «Шипы». Согласно постановлению правительства № 333 от 24 марта 2017 года отсутствие знака «Ш» является неисправностью, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена.

Так что теперь, если у вас не будет заветной наклейки, инспектор ГИБДД может выписать вам штраф в размере 500 рублей согласно п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Знак должен устанавливаться на заднем стекле транспортного средства, чтобы он был виден другим участникам дорожного движения.

Тульская Госавтоинспекция обращает внимание, что знак «Ш» не просто информирует других водителей, что в зимний период времени вы эксплуатируете колесную резину, оснащенную шипами. Он предупреждает, что из-за шипов на колесах тормозной путь на скользкой дороге значительно короче, а, следовательно, необходимо увеличивать дистанцию.

Приобрести наклейку «Ш» можно в автомагазинах, супермаркетах, на АЗС, в автосервисах, автоцентрах, заказать через интернет-магазины и даже сделать самостоятельно. Но должны быть предусмотрены требования ГОСТа (длина каждой стороны фигуры треугольника — не меньше 20 см; ширина красной полосы, расположенной по краю фигуры — 1/10 от длины одной стороны треугольника, иными словами, не менее 2 см).

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что независимо от наличия или отсутствия знака «Шипы» водители всегда должны соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, особенно при неблагоприятных погодных условиях.