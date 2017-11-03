«Арсенал» готовится к матчу с хабаровским «СКА»
Игра состоится в воскресенье, 5 ноября.
«Арсенал» готовится к матчу со «СКА-Хабаровск». Сегодня, 3 ноября, в ходе утренней тренировки оружейники получили серьезную физическую нагрузку. Также футболисты отрабатывали игру в мелкий пас и провели серию матчей в формате «четыре на четыре». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.
Во встрече с хабаровчанами из-за травм не примут участие Илья Максимов, Виктор Альварес и Гурам Аджоев.
Однако есть и хорошие новости. Полностью восстановился болгарин Михаил Александров, который сможет появиться на поле в воскресной игре.
Одна из главных задач тренерского штаба — подготовить игроков так, чтобы на них не отразился семичасовой перелет на Дальний Восток. Не стоит забывать, что тулякам предстоит сыграть на искусственном газоне стадиона имени Ленина. Это также вносит определенные коррективы в подготовку.
— Долгий перелет может серьезно повлиять на игру «Арсенала»? — вопрос главному тренеру Миодрагу Божовичу.
- Не думаю, что стоит делать на этом акцент. Действительно сложно прилететь и практически сразу выйти и сыграть. Но мы же не единственные, кто летает в Хабаровск. Все находятся в равных условиях. Нужно выходить и брать три очка.
— Что касается тактики, как команда будет играть в воскресенье?
- Большой плюс у соперника в том, что играет на искусственном поле. Да еще не в очень удобное для команды гостей время. Но на это делать скидку не стоит. Мы в хорошем расположении духа, я вижу, что ребята почувствовали уверенность в себе. Так что будем играть на выезде с позиции силы.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» состоится 5 ноября в 11.00 по московскому времени. Молодежные составы сыграют в этот же день в четыре часа утра (мск).