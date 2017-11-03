«Арсенал» готовится к матчу с хабаровским «СКА»

Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» готовится к матчу со «СКА-Хабаровск». Сегодня, 3 ноября, в ходе утренней тренировки оружейники получили серьезную физическую нагрузку. Также футболисты отрабатывали игру в мелкий пас и провели серию матчей в формате «четыре на четыре». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Во встрече с хабаровчанами из-за травм не примут участие Илья Максимов, Виктор Альварес и Гурам Аджоев.

Однако есть и хорошие новости. Полностью восстановился болгарин Михаил Александров, который сможет появиться на поле в воскресной игре.

Одна из главных задач тренерского штаба — подготовить игроков так, чтобы на них не отразился семичасовой перелет на Дальний Восток. Не стоит забывать, что тулякам предстоит сыграть на искусственном газоне стадиона имени Ленина. Это также вносит определенные коррективы в подготовку.