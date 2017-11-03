В Новомедвенском проезде Тулы засыпали аварийную яму

Фото пользователя mokey.

Это произошло после публикации блога на Myslo от «народного журналиста».

В «Народном журналисте» на Myslo пользователь mokey опубликовал пост об огромной яме, которая расположилась на проезжей части в Новомедвенском проезде.

– Знаменательное событие произошло 22 сентября 2017 г. Яму заасфальтировали! А еще через неделю убрали щебень, оставшийся на проезжей части после предыдущего, не совсем удачного ремонта.

Но недолго музыка играла. Асфальт продержался чуть больше месяца, и яма вернулась. Что же случилось? Коварные внешние враги, тектонический сдвиг, кроты-мутанты? Конечно, конечно... нет. Тульских дорожников снова подвело желание устранить проблему, не устраняя причину возникновения этой самой проблемы. Ведь всё было хорошо, светло и радостно, пока не пошел дождь. Шел он долго и уверенно. И мы не можем его винить — на дворе осень.

Как и следовало ожидать, дождевая вода собралась в большую лужу на проезжей части и упрямо не хотела ни уходить, ни испаряться.

Вода стояла, основание размывалось, асфальтовая заплатка разрушалась. А тут и заморозки подоспели. В сочетании с высоким трафиком грузового транспорта это дало просто феноменальный результат — стремительно растущую яму посреди проезжей части. Рост идет как в глубину, так и в ширину, и уже сейчас вывел нашу героиню за пределы ГОСТа.

Самое неприятно, что во время дождя вода полностью скрывает выбоину и предвидеть, что перед твоим автомобилем такой дорожный сюрприз, нелегко, — пишет наш читатель.

В пресс-службе администрации прокомментировали эту ситуацию:

– В сентябре текущего года на данном участке (Новомедвенский проезд, 14) были проведены работы по ликвидации аварийной ямочности.

В ближайшее время на данном участке планируется выполнить установку бортовых камней для отвода дождевых и талых вод и восстановление разрушенного асфальтового покрытия.