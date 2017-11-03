Как туляки писали Большой этнографический диктант

Фото Алексея Пирязева.

Большой этнографический диктант проходил накануне Дня народного единства в каждом из 85 регионов России, а также в Армении, Белоруссии, Таджикистане, Молдове, Казахстане, Узбекистане. Для этого было создано около 2,6 тысячи площадок диктанта, что в три раза больше, чем в 2016 году.

В Тульской области работали 78 площадок, из них 31 – для всех желающих, а 47 были организованы в школах и вузах. Самой крупной была площадка в здании музейно-выставочного комплекса Тульского кремля. Сюда пришли около 270 человек, в том числе члены правительства Тульской области, Общественной палаты региона, представители национальных диаспор, студенты, школьники, педагоги и музейщики.

Всё было просто и понятно. На регистрации всем желающим выдавали номер и бланк анкеты – это всё-таки оказался не диктант в буквальном понимании этого слова, а тестовое задание с вариантами ответов. Оно состояло из 30 вопросов, на решение которых давалось 45 минут. 20 вопросов – это общефедеральная часть, единая для всех, а 10 – региональная часть, составленная с учетом специфики отдельных регионов.

Атмосфера в здании музейного комплекса была очень доброжелательная – все улыбались, шутили и нисколько не волновались, потому что на «страшный и ужасный» ЕГЭ Большой этнографический диктант совсем не похож – можно было и в телефон заглянуть, и с соседом вопрос обсудить.

И всё-таки когда дали старт диктанту, в зале установилась почти абсолютная тишина. Только камеры фотографов щелкали.

Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей – Задача диктанта – не только проверить знания жителей нашей страны, но и сделать так, чтобы после этой акции у россиян и наших соотечественников за рубежом появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей. Не случайно диктант проходит накануне Дня народного единства. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть, что, несмотря на этнокультурное и языковое многообразие, мы одна страна и единый народ.

Первый зам. губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов:

– Я как нормальный русский мужик хочу попробовать свои силы – всё-таки давненько в школе не учился. Сказать, что готовился? Нет, это неправда. Не готовился. Но с другой стороны, вся жизнь – подготовка. Думаю, что на «двойку» не напишу. Акция проводится в Тульской области второй раз. И мы в этом году оказались в передовиках. По количеству площадок мы вторые после Москвы! Это о чем свидетельствует? О том, что мы патриоты! В Тульской области 94 процента русских, но проживают и представители более ста национальностей. У нас создано и работают около 30 общественных национальных организаций, семь этнокультурных автономий.

Валерий Шерин, зам. председателя правительства Тульской области, считает, что смысл Большого этнографического диктанта – пробудить интерес к национальной культуре, обрядам, традициям:

– Все вопросы Большого этнографического диктанта – об этнокультурном разнообразии нашей страны. Я не готовился специально, буду отвечать как честный студент и пользоваться шпаргалками не буду. Думаю, на некоторые вопросы вряд ли получится сразу ответить, но, с учетом опыта и знаний, надеюсь на 50% вопросов ответить правильно. Я сам сейчас по стране путешествую нечасто, всё-таки в отпуске хочется больше с детьми на море побыть. Раньше много ездил по командировкам, в основном по Сибирскому региону, так как сам я из Кузбасса. Красноярский край, Хакасия, Алтай – места, где я побывал, они прекрасные!

Алексей Альховик, депутат Тульской облдумы, атаман Западного окружного казачьего общества, пришел писать этнографический диктант впервые:

– Я постоянно участвую в акции «Тотальный диктант», правда, 100-балльные результаты не получаю. В Большом этнографическом диктанте участвую впервые. Считаю, что это тоже очень важное мероприятие, ведь мы живем в многонациональной стране, и вот такой тест способствует лучшему знанию о людях, проживающих в нашей большой стране.

Татьяна Ларина, зам. председателя Тульской гордумы, участвует в Большом этнографическом диктанте второй год подряд:

– Я писала такой тест в прошлом году и уже представляю, какие могут быть вопросы. Надеюсь, отвечу на все правильно. Тут не требуется глубоких знаний географии, скорее, нужно знать культуру, обычаи и традиции, национальную кухню народов России.

Евгений Авилов, глава администрации Тулы, признался, что волнуется:

– Этнографический диктант пишу впервые, поэтому волнуюсь, – всё-таки это не привычный диктант по русскому языку. Я не готовился специально, надеюсь на свой жизненный опыт и знания, по стране я много поездил, а сейчас активно общаюсь со многими регионами. Когда будут известны результаты, по-честному расскажу, сколько баллов набрал.

Ирина Суркова, методист отдела развития Тульского областного художественного музея, тоже пришла впервые проверить свои знания этнографии и культуры народов России:

– Я не готовилась специально, но надеюсь ответить на все вопросы. А если на какой-то не отвечу, ничего страшного, посмотрю дома ответы. Считаю, знаний лишних не бывает. Это возможность расширить свой кругозор и необычно провести время. Да и похвалиться в компании можно будет – кто-то ходит по ночным клубам и кафешкам, а я написала Большой этнографический диктант! А вам слабо?!

Ризван Максимов, директор некоммерческого партнерства «Дагестанская диаспора», решил проштудировать вопросы диктанта еще разок, но уже в домашней обстановке:

– Знаете, есть поговорка такая: «Век живи, век учись»? Вот она очень подходит к этому диктанту. На какие-то вопросы ответил легко, а некоторые оказались откровением, захотелось найти ответы на них. Ближайшие дни этим займусь. Мне реально было очень интересно всё!

Владимир Аллахвердов, председатель комитета по туризму правительства Тульской области, заметил, что хотелось побольше региональных вопросов:

– Диктант мне показался непростым и познавательным. На некоторые вопросы отвечал интуитивно. Взял с собой весь тест – обязательно посмотрю правильные ответы в интернете, не дожидаясь, когда вывесят официальные отметки.

Ерухом Шальмиев, председатель Тульской религиозной организации ортодоксального иудаизма «Еврейская община Тулы», считает, что такие акции надо проводить чаще:

– Вопросы были довольно сложные, но очень интересные. На многие я знал ответы, что-то логически додумал. А вот второй вопрос, как самый сложный, оставил «на закуску» (вопрос связан с датами вхождения в состав России национальных территорий. – Прим. авт.).

Светлана Комиссарова, директор ресурсного центра в сфере национальных отношений «Единство российской нации» Тульского регионального отделения ассамблеи народов России, считает, что знания национальных культур и этнографии способствуют уважению и дружбе между народами:

– В акции Большой этнографический диктант участвовали и Тульский еврейский благотворительный центр «Хасдей Нешама », и Азиатское содружество, и немецкая национально-культурная автономия, и дагестанская и молдавская диаспоры. Этот тест рассчитан на молодежь большей частью, но пришли не только школьники и студенты, но и руководители национальных объединений. Это очень важно, потому что знания способствуют согласию и уважению между народами. Мы готовились к этому диктанту, потому что практически все представители диаспор принимают участие в этой акции впервые. И я согласна с Ерухомом Шальмиевым, что такие тесты и акции надо проводить почаще.

От автора. Я тоже написала тест Большого этнографического диктанта. И он тоже показался мне, как и многим, довольно сложным.

Итоги диктанта (кто сколько баллов набрал) станут известны в День Конституции – 12 декабря на официальном сайте Федерального агентства по делам национальностей http://fadn.gov.ru выложат результаты. Но в принципе ответы на все вопросы легко найти в интернете. А вы хотите проверить свои знания? Интерактивный тест скоро на Myslo.ru!