Фото из архива Myslo.
Матч «Арсенала» с хабаровским «СКА» рассудит Евгений Турбин
Игра состоится 5 ноября.
Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова рассудит «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Премьер-лиги.
38-летний арбитр всероссийской категории судил матч соперников в первом круге, зафиксировав 24 июля победу «Арсенала» над СКА — 1:0. Также Турбин обслуживал встречу 8-го тура «Арсенал» — «Амкар» (0:1).
Помогать арбитру будут Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин (оба — Ленинградская область). Резервный арбитр — москвич Антон Фролов. Инспектор — Александр Гвардис из Калининграда. Делегат РФПЛ — Салман Эсхаджиев (Грозный).
Матч «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 5 ноября, в 11.00 по мск.
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