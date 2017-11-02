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Матч «Арсенала» с хабаровским «СКА» рассудит Евгений Турбин
Фото из архива Myslo.

Матч «Арсенала» с хабаровским «СКА» рассудит Евгений Турбин

Игра состоится 5 ноября.

Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова рассудит «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Премьер-лиги.

38-летний арбитр всероссийской категории судил матч соперников в первом круге, зафиксировав 24 июля победу «Арсенала» над СКА — 1:0. Также Турбин обслуживал встречу 8-го тура «Арсенал» — «Амкар» (0:1).

Помогать арбитру будут Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин (оба — Ленинградская область). Резервный арбитр — москвич Антон Фролов. Инспектор — Александр Гвардис из Калининграда. Делегат РФПЛ — Салман Эсхаджиев (Грозный).

Матч «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 5 ноября, в 11.00 по мск.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +2
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