Матч «Арсенала» с хабаровским «СКА» рассудит Евгений Турбин

Фото из архива Myslo.

Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова рассудит «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» в матче 16-го тура Премьер-лиги.

38-летний арбитр всероссийской категории судил матч соперников в первом круге, зафиксировав 24 июля победу «Арсенала» над СКА — 1:0. Также Турбин обслуживал встречу 8-го тура «Арсенал» — «Амкар» (0:1).

Помогать арбитру будут Дмитрий Жвакин и Егор Болховитин (оба — Ленинградская область). Резервный арбитр — москвич Антон Фролов. Инспектор — Александр Гвардис из Калининграда. Делегат РФПЛ — Салман Эсхаджиев (Грозный).

Матч «СКА-Хабаровск» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 5 ноября, в 11.00 по мск.