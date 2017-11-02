В Ясногорске найден мужчина в тяжелом состоянии: помогите опознать его!
Пенсионер находится в Алексинской больнице.
29 октября около первого подъезда дома №19 по улице Заводской в Ясногорске был найден мужчина. На вид ему около 70 лет, среднего телосложения, волосы седые, лобная лысина.
Одет: темно-серая зимняя куртка, кепка-бейсболка чёрного цвета, утепленные камуфлированные брюки, полосатый джемпер в горизонтально серо-черную полоску, светлая футболка с короткими рукавами, полусапоги зимние.
При нём не было никаких документов, удостоверяющих личность.
В настоящее время мужчина находится в ГУЗ «
Если вам знаком человек на фото, сообщите любые известные о нем данные по телефонам: 8-953-421-33-14 или 02.
О происшествии в редакцию Myslo сообщили администраторы сообщества «Наш Ясногорск».