В Ясногорске найден мужчина в тяжелом состоянии: помогите опознать его!

29 октября около первого подъезда дома №19 по улице Заводской в Ясногорске был найден мужчина. На вид ему около 70 лет, среднего телосложения, волосы седые, лобная лысина.

Одет: темно-серая зимняя куртка, кепка-бейсболка чёрного цвета, утепленные камуфлированные брюки, полосатый джемпер в горизонтально серо-черную полоску, светлая футболка с короткими рукавами, полусапоги зимние.

При нём не было никаких документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время мужчина находится в ГУЗ « Алексинская районная больница» с инсультом. Пенсионер находится в тяжелом состоянии. Его жизнь под угрозой.

Если вам знаком человек на фото, сообщите любые известные о нем данные по телефонам: 8-953-421-33-14 или 02.

О происшествии в редакцию Myslo сообщили администраторы сообщества «Наш Ясногорск».