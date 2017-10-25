Матч «Арсенал» – ЦСКА рассудит Сергей Лапочкин
Игра состоится в Туле 27 октября в 19.30.
На матч «Арсенал» — ЦСКА назначена судейская бригада. Главный арбитр поединка — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга. Ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья — Игорь Панин (Московская область). Инспектор матча — Эдуард Малый из Волгограда.
Игра состоится 27 октября в 19.30 на Центральном стадионе в Туле. Приходите поддержать оружейников!
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