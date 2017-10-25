Тулякам раздадут списанные книги

Тульская библиотечная система объявляет акцию «Списанные издания — на домашнюю полку». Цель акции — подарить старым книгам вторую жизнь.

Единый день, в который стартовала акция в библиотеках Тульская библиотечная система, — 1 октября 2017 года. Акция продлится до 31 октября.

В списках литературы, рекомендованных библиотеками к безвозмездной передаче населению, представлены издания, потерявшие свой «товарный» вид или редко запрашиваемые читателями.

Также есть устаревшие издания, которых не должно быть на библиотечных полках, но которыми могут пополнить свои домашние библиотеки частные собиратели и коллекционеры.

Ждут «новоселья» более 500 экземпляров книг и журналов из разных отраслей знаний: историческая, общественно-политическая, естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, учебная, устаревшие справочники, художественная литература для взрослых, детей и др.

Ознакомиться со списками книг и журналов, предлагаемых к бесплатной раздаче тулякам, можно только при посещении библиотек, принимающих участие в акции.

Спешите забронировать в библиотеке понравившуюся вам книгу и бесплатно забрать ее домой!

В акции принимают участие следующие библиотеки-филиалы МУК ТБС:

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого , интеллект-центр (Тула, ул. Болдина, 149/10), телефон 35-57-18.

, интеллект-центр (Тула, ул. Болдина, 149/10), телефон 35-57-18. Библиотечно-информационный комплекс (Тула, Красноармейский пр., 1), телефон 55-49-47.

Библиотека-филиал №4 (Тула, ул. Металлургов, 34), телефон 45-52-02.

Модельная библиотека №8 (Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 7), телефон 23-03-75.

Библиотека-филиал №20 им. А. С. Пушкина (Тула, ул. М. Горького, 20), контактный телефон 34-12-64.

Шатский библиотечный пункт (Тула, Ленинский район, п. Шатск, ул. Садовая, 1-а).

Торховский библиотечный пункт (Тула, Ленинский район, п. Торхово, ул. Центральная, 22).

Контакты: Анчутина Ольга Михайловна, тел. 35-33-19.