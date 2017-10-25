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В Тульской областной стоматологической поликлинике пройдет День открытых дверей
Все желающие смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак.
28 октября в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, проверить ткани и органы полости рта на онкопатологию, а также получить консультацию специалиста.
Акция пройдет по адресам:
- Тула, ул. Токарева, 70а;
- филиал № 3, Алексин, Арматурная, 3а;
- филиал № 8, Новомосковск, Бережного/Октябрьская, 19/35.
В этот день пациентам необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
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