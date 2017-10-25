новости
новости
Регистрация
В Тульской областной стоматологической поликлинике пройдет День открытых дверей
Фото biznes-prost.ru

В Тульской областной стоматологической поликлинике пройдет День открытых дверей

Все желающие смогут получить консультацию стоматолога и провериться на рак.

28 октября в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, проверить ткани и органы полости рта на онкопатологию, а также получить консультацию специалиста.

Акция пройдет по адресам:

  • Тула, ул. Токарева, 70а;
  • филиал № 3, Алексин, Арматурная, 3а;
  • филиал № 8, Новомосковск, Бережного/Октябрьская, 19/35.

В этот день пациентам необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
День открытых дверейтульская стоматологияпровериться на рак
Место
ТулаАлексинНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле в ДТП на улице Кирова пострадала 16-летняя девушка
В Туле в ДТП на улице Кирова пострадала 16-летняя девушка
Матч «Арсенал» – ЦСКА рассудит Сергей Лапочкин
Матч «Арсенал» – ЦСКА рассудит Сергей Лапочкин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.