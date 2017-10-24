Болельщикам ЦСКА на матч с «Арсеналом» выделили 2000 билетов

Фото пресс-службы «Арсенала».

27 октября в Туле в 19.30 пройдет матч «Арсенал» — ЦСКА. Пресс-служба оружейников сообщает, что для болельщиков армейцев выделена квота — 2000 билетов на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал». Эти билеты переданы для распространения в московский клуб.

В кассах стадиона билеты на гостевой сектор продаваться не будут.

Проход на территорию Центрального стадиона болельщиков ЦСКА — через гостевой вход с улицы Агеева.

Тульские болельщики будут проходить через центральный вход.