Фото пресс-службы «Арсенала».
Болельщикам ЦСКА на матч с «Арсеналом» выделили 2000 билетов
Игра состоится в Туле 27 октября.
27 октября в Туле в 19.30 пройдет матч «Арсенал» — ЦСКА. Пресс-служба оружейников сообщает, что для болельщиков армейцев выделена квота — 2000 билетов на гостевую (южную) трибуну Центрального стадиона «Арсенал». Эти билеты переданы для распространения в московский клуб.
В кассах стадиона билеты на гостевой сектор продаваться не будут.
Проход на территорию Центрального стадиона болельщиков ЦСКА — через гостевой вход с улицы Агеева.
Тульские болельщики будут проходить через центральный вход.
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