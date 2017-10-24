В Туле пропала 15-летняя девочка
Кристина Гусева ушла из дома вчера, 23 октября, и до сих пор не вернулась.
К поискам пропавшей присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Пропала Кристина Александровна Гусева, 15 лет, Ленинский район.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, светло-русые длинные прямые волосы, карие глаза.
Была одета: черная куртка, синие джинсы, черные кроссовки «Пума».
С собой: светлый рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девочки, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 112.
По некоторым данным, девочка могла уйти из дома сама.
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