В Туле прошел турнир по каратэ

На соревнования съехалось около 300 спортсменов.

В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел IX открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок чемпиона». На соревнования съехалось около 300 спортсменов не только из нашего региона, но и из Курской, Московской областей и Москвы.

Медали были разыграны в двух видах: кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

Победителями соревнований в своих возрастных группах и весовых категориях стали:

Дмитрий Воскресенский,

Николай Звягинцев,

Виктор Смусенко,

Артём Кардаманов,

Дмитрий Давыдов,

Кирилл Клименко,

Алексей Симкин,

Степан Колосов,

Анастасия Батовкина,

Виктория Новикова.

Турнир является ежегодным и проходит на призы клуба каратэдо «Чемпион». Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэдо «Чемпион».