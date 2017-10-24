В Туле прошел турнир по каратэ
На соревнования съехалось около 300 спортсменов.
В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел IX открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок чемпиона». На соревнования съехалось около 300 спортсменов не только из нашего региона, но и из Курской, Московской областей и Москвы.
Медали были разыграны в двух видах: кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).
Победителями соревнований в своих возрастных группах и весовых категориях стали:
- Дмитрий Воскресенский,
- Николай Звягинцев,
- Виктор Смусенко,
- Артём Кардаманов,
- Дмитрий Давыдов,
- Кирилл Клименко,
- Алексей Симкин,
- Степан Колосов,
- Анастасия Батовкина,
- Виктория Новикова.
Турнир является ежегодным и проходит на призы клуба каратэдо «Чемпион». Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэдо «Чемпион».
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