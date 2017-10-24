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В Туле прошел турнир по каратэ

В Туле прошел турнир по каратэ

На соревнования съехалось около 300 спортсменов.

В Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел IX открытый турнир по каратэ (WKU) «Кубок чемпиона». На соревнования съехалось около 300 спортсменов не только из нашего региона, но и из Курской, Московской областей и Москвы.

Медали были разыграны в двух видах: кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

Победителями соревнований в своих возрастных группах и весовых категориях стали:

  • Дмитрий Воскресенский,
  • Николай Звягинцев,
  • Виктор Смусенко,
  • Артём Кардаманов,
  • Дмитрий Давыдов,
  • Кирилл Клименко,
  • Алексей Симкин,
  • Степан Колосов,
  • Анастасия Батовкина,
  • Виктория Новикова.

Турнир является ежегодным и проходит на призы клуба каратэдо «Чемпион». Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области и клуб каратэдо «Чемпион».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:07 +1
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