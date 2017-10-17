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Арсеналец Игорь Семшов: «Всех уважать и никого не бояться!»
Фото «Советский спорт».

Арсеналец Игорь Семшов: «Всех уважать и никого не бояться!»

Выигрыш «Арсенала» в Санкт-Петербурге специально для портала Myslo прокомментировал тренер команды Игорь Семшов.

- Игорь Петрович, сейчас, когда эмоции немного улеглись, что, на ваш взгляд, стало определяющим в успехе тульской команды?

- Радует то, что наши футболисты после неудачи с Уфой, поняли: если не выкладываться на футбольном поле до последних минут, не важно, с кем ты играешь, положительного результата не добьешься. И та коллективная сплоченность, которую показывают наши футболисты, особенно в последних двух матчах с сильными соперниками, говорит о том, что они это поняли. Только на футбольных качествах сейчас ничего не добьешься. Даже если ты звездная команда.

- На ваш взгляд, была какая-то недооценка соперника «Зенитом»? Или это просто не наша проблема?

- Это не наша проблема. Что касается недооценки, ее вообще не может быть. Особенно видя турнирную таблицу нынешнего чемпионата России. Или игры сборных, когда не самые, казалось бы, топовые сборные отбирают очки у сильных. Сейчас футбол такой, что нужно всех уважать и никого не бояться. Все могут играть в футбол, все могут преподнести сюрприз. Мы видим это на примере сборной Исландии. Или нашего чемпионата, где все выровнялось, и очень много неожиданных результатов.

- Но аппетит ведь приходит во время еды. Особенно изучая турнирную таблицу, где «Арсенал» в нескольких шагах от лучших команд страны.

- Нет, у нас есть своя цель, свои задачи, которые мы не будем оглашать. Сейчас цель скромная — выходить на каждый матч и набирать максимальное количество очков. Нам важно закрепиться в этом турнире, не оказаться в числе тех злосчастных команд, которые покидают Премьер-лигу. Но по весне мы подсчитаем очки, и уже тогда сможем объективно оценить свои перспективы.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:50 +5
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