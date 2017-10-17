Более 3000 детей в Тульской области стоят в очереди в детские сады

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 октября в правительстве о доступности образования в Тульской области рассказала заместитель министра образования региона Алевтина Шевелева.

16 октября под руководством первого замгубернатора — председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова состоялось заседание правительства.

На нем была рассмотрена деятельность министерства образования Тульской области. С докладом выступила заместитель министра образования региона Алевтина Шевелева.

Она представила приоритетные направления деятельности министерства, которые связаны с Программой социально-экономического развития региона до 2021 года и основными стратегическими ориентирами главы государства.

«В дошкольном образовании для нас главное — обеспечить его доступность. Отмечу, что мы выполняем Указ Президента и сохраняем 100-процентную доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет», — отметила Алевтина Шевелева.

Вместе с тем, по ее словам, остается нерешенным вопрос очерёдности в детские сады для детей в возрасте от 0 до 3 лет.

По итогам комплектования и доукомплектования очередь для детей этой возрастной категории составляет по области более 3100 человек, большая часть из которых приходится на Тулу и Новомосковск.

В связи с этим в регионе продолжается реализация программы по созданию дополнительных мест в детских садах как за счет ремонтов и перепрофилирования помещений в действующих дошкольных учреждениях, так и за счет строительства новых.

Ведется строительство двух детских садов в Туле, ввести их в эксплуатацию планируется в 2018 году. Впервые в сфере образования начали реализовываться программы государственно-частного партнерства (ГЧП). В режиме ГЧП ведутся ремонт детского сада в микрорайоне Новоугольный г. Донского и строительство детского сада в г. Новомосковске.

«В этом году за счет ремонта, перепрофилирования и оснащения образовательных организаций планируется создать 1024 дополнительных места для реализации программ дошкольного образования», — сообщила заместитель министра образования региона.

В бюджете области следующего года на эти цели предусмотрено 150 млн рублей.

Школьное образование в регионе получают более 134 тысяч детей. Из них во вторую смену учатся 1404 школьника, что составляет 1,1% от общего количества обучающихся.

В мкр. Зеленстрой-2 г. Тулы ведется строительство школы на 600 мест. В 2018 году из федерального бюджета планируется выделить Тульской области 80,6 млн рублей на реализацию мероприятий по созданию новых мест для школьников.

Поставлена задача обеспечения 75% всех школьников и дошкольников Тульской области качественным дополнительным образованием.

Алевтина Шевелева рассказала о работе по созданию Центра поддержки одаренных детей, о развитии инфраструктуры в сфере образования, об обновлении содержания образовательного процесса.

Так, поддерживая инициативы Минобрнауки РФ , Тульская область участвует в мероприятиях по введению астрономии, внедрению проекта «Шахматы в школе» и регионального культурно-туристического минимума для школьников.

Основным вектором развития системы дополнительного образования региона выбрано техническое направление. Для вовлечения молодого поколения туляков в процессы технологического лидерства в октябре 2016 года в Туле открыт первый детский технопарк «Кванториум».

«В этом году будут открыты 2 технопарка в г. Алексине и в г. Туле, которые значительно обогатят инфраструктуру технологического образования школьников региона», — сообщила Алевтина Шевелева.

Уделяется внимание развитию технических и конструкторских навыков школьников, а также их ориентации на изучение естественно-научных дисциплин. Эта задача решается за счет формирования сети мини-технопарков. С 1 сентября 2016 года на базе 2 мини-технопарков в школах Тулы открыто 44 объединения для 660 учащихся.

В 2017 году на базе 7 общеобразовательных организаций в 5 муниципальных образованиях Тульской области запланировано открытие мини-технопарков по направлениям «Робо», «Web-дизайн», «Аэро». Предполагается, что в общей сложности в них будет обучаться 1150 детей.

Также собравшиеся обсудили вопросы развития системы среднего профессионального образования, организации итоговой аттестации выпускников, подготовки квалифицированных кадров.

По итогам совещания министерству образования области поручено организовать совместную работу с администрациями муниципалитетов по созданию дополнительных мест в детских садах и школах.