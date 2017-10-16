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В Тульской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 206 дворов
Фото Дмитрия Дзюбина

В Тульской области в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 206 дворов

Кроме того, в порядок приведут 31 общественную территорию и два парка.

В 2017 году благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области благоустраивают 206 дворов, 31 общественную территорию и два места массового отдыха — парки в Богородицке и Ефремове. Проект реализуется в регионе при участии партии «Единая Россия». 

16 октября в Туле прошел пресс-тур по объектам проекта. Региональные журналисты и чиновники посетили участвующие в программе дворы и сквер около Тульской областной больницы.

Первой точкой пресс-тура стал двор на ул. Галкина, 10.

Здесь благодаря программе появилась тематическая детская площадка, а также система видеонаблюдения, шлагбаум и новое асфальтовое покрытие. Такого преображения жители ждали 28 лет.

Любовь Розенау

– Все работы у нас выполняла подрядная организация «Спецстрой». У них очень хорошая бригада: порядочные, трудолюбивые и аккуратные, — рассказывает жительница дома Любовь Розенау. — Никакого дискомфорта они нам не доставили, сразу же убирали мусор, а если возникали проблемы, тут же их исправляли. Поэтому ремонт двора доставил нам только положительные эмоции!

Похожая ситуация сложилась и во дворе дома по ул. Пролетарской, 26. Здесь располагается большой двор, который несколько десятилетий требовал ремонта.

Теперь во дворе появился большой детский городок, спортивная площадка, новые лавочки и большая парковка.

Елена Лыгорева

– Наш дом был построен в 1989 году. Раньше у нас была площадка, но со временем она вся разрушилась. Роликодром стал опасен, горка развалилась, — говорит член совета дома №26 по ул. Пролетарской Елена Лыгорева. — Теперь на месте старых площадок появились новые. Мы просто счастливы! Теперь во дворе есть то, что нужно именно жителям. Пожелания мы собирали с жильцов всех  трех домов. Каждый решал, что необходимо именно им. Мы, например, сделали парковочные карманы, теперь автолюбителям стало удобнее парковать машины.

Власти уверяют: поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» может каждый.

Владислав Галкин

– Жителям нужно принять решение на общем собрании, определить перечень необходимых работ и выбрать инициативную группу, которая будет работать с подрядчиками, — поясняет первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. — Система определения дворов, которые попадут в программу, максимально прозрачна. Каждой территории выставляются баллы с учетом даты подачи заявки, реального состояния дворовой территории, необходимости проведения асфальтирования. Собственники также должны принять решение о софинансировании работ в размере от 1%. Кроме того, после истечения гарантийного срока жители обязаны принять в пользование все объекты и поддерживать их в хорошем состоянии.

Чиновники посетили также одну благоустроенную общественную территорию — сквер возле областной больницы.

Летом 2017 года здесь появились лавочки, асфальтированные дорожки, урны и газон.

Ирина Гаврюшина

— Это благоустройство сквера очень важно для больницы. Раньше мы ходили по очень узеньким дорожкам, было грязно. А сейчас здесь высадили много кустарников и деревьев, сделали газон. Территория очень преобразилась, стала похожа на мини-парк. Мы очень рады. Да и близлежащие дома тоже. Сквер доделали еще летом, и сразу же тут появились молодые семьи с колясками и детьми, — говорит заведующая информационно-аналитическим центром областной больницы Ирина Гаврюшина.

Всего, финансирование проекта составляет 536,886 млн рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета — 250,235 млн руб., из регионального бюджета — 204, 738 млн руб, за счет средств местного бюджета — 81,913 млн руб. Самый большой объем средств выделен на проведение работ в Туле.

В 2017 году в реализации проекта участвуют девять поселений и городских округов. На данный момент работы завершены на 147 объектах.

Сергей Егоров

– Проект определен главой государства как приоритетный. Его реализация в Тульской области находится на контроле губернатора. Контрактный срок окончания работ — 31 октября. Асфальтирование закончено практически на всех дворовых территориях, сейчас устанавливаются малые архитектурные формы, — рассказывает заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров. — Жители довольны, жалоб к подрядчикам нет. В ближайших планах — утвердить программу 2018-2022 года, чтобы наш город стал еще более комфортным и приятным.

15 октября закончился прием заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Всего по Туле поступило 390 заявок. Решение по объектам будет принято до 1 ноября. Ознакомиться с правилами участия можно на сайте администрации Тулы.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 09:49 +2
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