«Арсенал» переиграл лидера Чемпионата России: «Зенит» — «Арсенал» - 0:1

Фото ПФК "Арсенал"

15 октября «Арсенал» провел матч на выезде в Санкт-Петербурге, против «Зенита». Текстовая трансляция матча от Myslo.

90' ВСЕ!!! "АРСЕНАЛ" ПОБЕДИЛ СО СЧЕТОМ 1:0!!!! Первое поражение "Зенита" в РФПЛ - в матче с тульским "Арсеналом"! Так держать, канониры, спасибо за чудесную игру и восхитительный результат!!!!! УРРРАААА!!!!! Всех с победой!

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени матча. Три минуты продержаться!!!

89' Сейчас Габулов каким-то чудом накрыл мяч в штрафной, не дав "Зениту" забить после подачи Паредеса. Просто чудо, иначе и не сказать.

87' Последняя замена у "Арсенала": Илья Максимов появляется на поле вместо Горана Чаушича.

86' Григалава нарушает правила на чужой половине поля.

85' А сейчас мяч дошел до Кокорина, который каким-то непонятным образом оказался один прямо перед Габуловым. И снова повезло - не смог Александр обработать мяч.

84' Паредес отдал передачу на Смольникова, и тому не хватило каких-то сантиметров, чтобы отдать беспроигрышный пас на Дзюбу. Везет пока "Арсеналу"!

83' Первым же касанием Дмитрий Полоз едва не сравнивает счет. Повезло.

81' А вот и последняя замена у "Зенита": Ерохин уходит, Полоз в игре.

79' Вторая замена у "Арсенала". Гиа Григалава вместо Виктора Альвареса.

77' Желтая карточка Паредесу за жесткий подкат против Хагуша.

76' Паредес сейчас навешивал в штрафную с углового, и Габулов просто роскошно вынес мяч подальше от ворот "Арсенала". Держаться!!!

75' "Зенит" обнажил зубы. С подбора, находясь под углом к воротам, наносил удар Кокорин. Сильно, но неточно получается.

73' ЭВАНС КАНГВА НАШ ГЕРОЙ!!!! Первый же удар в створ ворот Лунева приводит к забитому голу! Комбаров, приблизившись к штрафной по правому флангу, простреливает, а Кангва замыкает передачу неотразимым ударом с близкого расстояния!

73' "АРСЕНАЛ" ЗАБИВАЕТ ГОЛ!!!!!!!!!!!!!

1:0 в пользу "Арсенала"!!!!

72' Ох как сейчас в трансляции здорово было слышно "Тульский Арсенал"!!!

71' С дальней дистанции решается на удар Иванович. Мяч летит левее от ворот.

67' Паредес выполнял подачу со стандарта, а Дзюба в этот момент находился за линией офсайда, хотя затем после его удара головой мяч попадает в сетку ворот. Надо же, второй гол, и второй офсайд.

67' "Зенит" снова забивает гол в ворота "Арсенала", и СНОВА ОФСАЙД!

Счет по-прежнему 0:0!

66' Кангва! Шикарно прошел почти в штрфную "Зенита", но удар нанести не успел - его "затоптали" защитники соперника.

65' Замена в составе "Зенита": вместо Кузяева на поле выходит Леандро Паредес.

63' Со входа в штрафную наносит удар Кокорин. Мяч задевает немного ногу Беляева, но это не мешает Габулову поймать его в руки.

62' Первая замена у "Арсенала". Анри Хагуш появился на поле вместо Игоря Шевченко.

60' Кокорин на дриблинге прошел до лицевой, а оттуда выполнил опасный прострел, который прервал Альварес.

59' Перспективный проход Шевченко был прерван Брониславом Ивановичем.

59' Дзюба нарушает правила в атаке, опасно действуя в пределах штрафной против Сунзу.

55' Замыкая подачу с фланга Смольникова, Дриусси выскакивает из-за спин защитников, наносит удар головой, но совсем немного не попадает в створ ворот!

54' Опасный штрафной исполнял сам Дриусси, но удар был блокирован "стеночкой" "Арсенала".

53' Желтую карточку получает Сунзу - попал по ногам Дриусси, и назначается штрафной, до ворот 23 метра.

51' Практически метровый офсайд у Ивановича после подачи Кришито со стандарта. Быстро забыли это недоразумение.

51' Иванович забил в ворота "Арсенала", но из положения вне игры.

Не считается, не считается!

50' Шевченко на своей половине поля неудачно играет в подкате, попадая по ногам Кокорину и нарушая правила.

50' Кангва, пытаясь убежать в отрыв по левому флангу, не может выиграть в скорости у Ивановича и уступает мяч сопернику.

48' Беляев ошибается в свой штрафной, но Кузяеву не удалось укротить мяч.

46' Замена в составе "Зенита": Дзюба поменял Шатова.

46' Второй тайм. Поехали!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью:

Сергей Ткачев, полузащитник тульского «Арсенала»:

- Мы ожидали, что «Зенит» будет играть первым номером. Главным для нас было быстро не пропустить, повнимательнее в обороне играть, что мы и делали. Так как в основном находимся позади, тратим много сил на оборону, пока тяжеловато было идти вперед. Во второй половине будем ждать своего шанса.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

45' Первый тайм окончен. Арбитр не стал ничего добавлять к основному времени, так что расходимся на перерыв. Это были довольно нудные 45 минут без особых моментов. Разве что в последние пять минут «Зенит» имел пару шансов отличиться, но, к счастью, обошлось. 0:0 на табло!

45' Данные по трибунам: 44645 зрителей на матче! Чуть меньше, чем мы предсказывали.

44' И еще один удар Ерохина по воротам «Арсенала» после подачи Кузяева! Он перепрыгнул Альвареса и нанес удар головой, но немного не попал в створ.

40' Оп, не так мы хотели… Сглазили слегка) Ерохин опасно пробивал в нижний угол, но наш капитан с прыжке вытащил мяч ! Габулов красавчик!

40' Позади 40 минут матча, и НИ ОДНОГО УДАРА В СТВОР. Ну ваще.

39' Сергей Гусев, внештатный коррепондент «Слободы» и Myslo, находится сегодня на матче «Зенит» — «Арсенал». И поделился с нами вот таким фото гостевого сектора. Говорит, отлично слышно наших болельщиков, пусть их и немного!

37' Первая желтая карточка в игре — у Чаушича. Он решился на необходимый тактический фол в отношении Кузяева, прервав опасную атаку «Зенита». Увы, теперь из-за перебора желтых карточек Чаушич пропустит следующую игру…

34' Кузяев нарушает правила метрах в восьми от линии своей штрафной, сбивая Шевченко! «Арсенал» получил право на опасный стандарт, который исполнил Комбаров. Увы, мяч пролетел в паре метров от штанги ворот «Зенита».

34' Кришито у самого углового флажка на своей половине поля явно подталкивает в спину Ткачева, но арбитр фол пропускает.

32' Удалось «Арсеналу» завладеть мячом в центре поля, пара передач — и, казалось, вот-вот наш нападающий Кангва доберется до снаряда, но увы. Не хватило Эвансу скорости.

27' Альварес, хотя и имел оперативный простор на своем фланге, с опаской пошел в атаку, как бы не веря в щедрость со стороны соперников. Далеко пройти ему, в итоге, не удается.

26' Сунзу играет очень надежно. Практически ничего не дает создать паре форвардов питерцев Дриусси — Кокорин.

25' Ткачев с правого фланга выполняет заброс в штрафную, но там первым на мяче оказывается Мевля.

22' Инициатива в игре пока принадлежит «Зениту», но нельзя сказать, что «Арсенал» прямо критично в чем-то уступает сопернику.

19' Кришито после розыгрыша углового бьет головой в створ ворот «Арсенала». Габулов на месте.

18' Шевченко из центра поля стремился отправить в отрыв Кангву, но не смог выполнить точно передачу на ход партнеру.

15' Габулов на месте: после очередной атаки «Зенита» мяч оказался точно в руках нашего голкипера. И сразу же наш вратарь бросает в прорыв Кангву, но зацепиться за мяч у замбийца не получается.

13' Еще два угловых подряд у ворот Лунева. Подавал все тот же Горбатенко, но оба раза в штрафной «Зенита» быстрее всех оказывался Кришито.

12' Ух, опасно! Мяч сейчас приземлился сверху на сетку ворот Габулова. Трибуны взревели.

7' Первый угловой «Арсенала» в игре. Подавал Горбатенко. Пока что-то серьезное у ворот Лунева «Арсеналу» создать не удается.

6' Кузяев опасно простреливал в штрафную, но Боурчану спокойно выбил мяч от своих ворот.

5' Шатов и Кришито разыгрывали мяч на левом фланге атаки, но туляки не позволили им войти в пределы штрафной площади.

4' Хозяева забирают мяч под свой контроль.

3' Первая попытка атаки от «Арсенала»: в момент передачи Эванс Кангва находился в офсайде.

2' Угловой на первых минутах зарабатывает «Зенит», но защитники «Арсенала» легко ликвидируют угрозу.

1' Стартовый свисток прозвучал! «Арсенал», вперед!

0' Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся 7-го октября 2017 года спортивном директоре ФК «Зенит» Константине Сергеевиче Сарсания.

0' Стадион сегодня почти полностью заполнен: ожидается больше 50 тысяч болельщиков. Из них человек 300 приехали поддержать «Арсенал»!

0' Команды уже появились на поле! Вот-вот начинаем! Трансляция, кстати, идет по МАТЧ ТВ — можно и нужно смотреть.

0' Джорджевич, напомним, выступает в «Арсенале» на правах аренды у «Зенита», и по контракту не может играть против своего клуба. Увы.

0' Блиц-интервью с главными тренерами команд:

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»:

- Все наши аргентинцы вернулись в пятницу, у них за плечами долгий перелет. И сегодня мы дали им немного отдохнуть, но могу заверить вас, что сегодня они все готовы выйти и усилить игру. После долгой паузы на поле возвращается Олег Шатов, он полностью восстановился после травмы и готов помочь команде.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»

- Да, Лука Джорджевич один из наших лидеров. Нам его сегодня будет не хватать. Но это не значит, что нужно плакать по этому поводу. Рад, что после травм поправились Альварес, Чаушич, Берхамов, Григалава и Максимов. Испанец и серб выйдут с первых минут, а Берхамов, Григалава и Максимов, уверен, смогут выйти на замену и показать свой максимум.

0' Формы команд на игру:

0' Стартовые составы команд:

0' Антураж игры от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Наш сегодняшний соперник возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. И остается единственной командой чемпионата, которая еще ни разу не проигрывала! Оружейники в свою очередь располагаются на 12 строчке турнирной таблицы:

0' Начнем нашу сегодняшнюю трансляцию на мажорной ноте: с поздравления молодежному составу «Арсенала»! Сегодня днем ребята обыграли сверстников из «Зенита» со счетом 2:1. Волевая победа, отличный результат! Основе — равняться на молодежь!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Экватор осени наш родной клуб проводит на выезде в Питере. Матч «Зенит» — «Арсенал» начнется ровно в 19.00, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и делитесь впечатлениями об игре в комментариях!