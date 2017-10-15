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В Ясногорском районе на трассе столкнулись два автомобиля KIA

В Ясногорском районе на трассе столкнулись два автомобиля KIA

В результате столкновения пострадал 25-летний мужчина, ехавший в KIA Delta.

15 октября в 15:38 на телефон Единой службы спасения-112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 146 км трассы М-2 «Крым», где столкнулись  KIA Ceed и KIA Delta.
 
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
 
 
В результате столкновения пострадал 25-летний мужчина, ехавший в KIA Delta. Медицинская помощь ему была оказана на месте. 
 
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ведомства.
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