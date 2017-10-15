На «Тульской набережной» может появиться молодежный парк

О создании такого парка губернатора попросил председатель Профсоюза студентов и аспирантов Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Лобанов.

15 октября на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи губернатор Алексей Дюмин встретился с делегацией Тульской области.

Глава региона отметил, что Всемирный фестиваль – это уникальная возможность пообщаться со сверстниками из других стран, обсудить проблемы, которые волнуют молодёжь во всем мире.

«Страна сильна своими регионами, и здесь нам с вами есть что предложить. У Тульской области получился отличный стенд, интересная программа, но главный успех будет зависеть от вашей активности, изобретательности. Уверен, вы сможете достойно представить область на этом фестивале», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Затем губернатор в неформальной обстановке пообщался с ребятами.

Председатель Профсоюза студентов и аспирантов Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Лобанов поблагодарил губернатора за поддержку, которая оказывается молодежи. Он также попросил главу региона, чтобы при реализации масштабного проекта «Тульская набережная» также были учтены пожелания представителей молодежи. В частности, речь шла об открытой сцене или молодежном парке.

«Проект масштабный, сложный, мы привлекли наших партнеров, спонсоров. На набережной предусмотрены различные площадки и для молодежи, и для взрослого поколения. Там будет и скейт-парк, и зоны отдыха. Каждый найдёт занятие по душе», - Алексей Дюмин.

Руководитель студии джазовых танцев «Jumpin’ Jive» Екатерина Степанова спросила у губернатора о его отношении к социальным сетям.

По словам Алексея Дюмина, соцсети - эффективный инструмент диалога, в том числе и между властью и жителями.

Также ребята предложили, что в регионе проходило больше всевозможных фестивалей. Глава региона обещал подумать над этим предложением.

В завершении ребята поблагодарили Алексея Дюмина за поддержку идей и проектов тульских активистов, представителей общественных организаций и исполнили песню «Тула веками оружие ковала» - визитную карточку нашего региона.