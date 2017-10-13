новости
новости
Регистрация
Футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» рассудит рефери из Азова
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» рассудит рефери из Азова

Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

В воскресенье, 15 октября, тульский «Арсенал» сыграет с питерским «Зенитом». Матч 13 тура Чемпионата России по футболу пройдет на поле «Санкт-Петербург», главным арбитром станет 30-летний Артем Чистяков из Азова. В команду судей вошли москвич Константин Шаламберидзе и Александр Богданов из Подмосковья. Резервным судьей назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга, инспектором матча — Александр Колобаев из Москвы. Делегат РФПЛ — ростовчанин Анатолий Дробышев.

По итогам прошедших матчей питерская команда занимает первое место в турнирной таблице, канониры — на 12 строчке.

Встреча «Зенит» — «Арсенал» начнется в 19.00.

Сюжет: Арсенал
Экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков: «Зениту» нужно быть начеку»
Спорт
Экс-тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков: «Зениту» нужно быть начеку»
вчера, в 13:59, 17 814 2
На матч «Зенит» – «Арсенал» назначена судейская бригада
Спорт
На матч «Зенит» – «Арсенал» назначена судейская бригада
вчера, в 11:03, 74 589 3
Арсеналец Максим Беляев: «Команде не хватает опыта»
Спорт
Арсеналец Максим Беляев: «Команде не хватает опыта»
11 октября, в 17:06, 16 808 3
«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
Спорт
«Арсенал» проведет зимние сборы в Турции
9 октября, в 16:07, 11 651 1
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
13-й тур Чемпионата России по футболутульский Арсеналпитерский Зенит
Люди
Артем Чистяков
Место
Санкт-Петербург

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!
Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!
В Тульской области «Киа» столкнулась с ГАЗ: есть пострадавшие
В Тульской области «Киа» столкнулась с ГАЗ: есть пострадавшие
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.