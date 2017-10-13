Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».
Футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» рассудит рефери из Азова
Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».
В воскресенье, 15 октября, тульский «Арсенал» сыграет с питерским «Зенитом». Матч 13 тура Чемпионата России по футболу пройдет на поле «Санкт-Петербург», главным арбитром станет 30-летний Артем Чистяков из Азова. В команду судей вошли москвич Константин Шаламберидзе и Александр Богданов из Подмосковья. Резервным судьей назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга, инспектором матча — Александр Колобаев из Москвы. Делегат РФПЛ — ростовчанин Анатолий Дробышев.
По итогам прошедших матчей питерская команда занимает первое место в турнирной таблице, канониры — на 12 строчке.
Встреча «Зенит» — «Арсенал» начнется в 19.00.
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