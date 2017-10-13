новости
новости
Регистрация
В Тульской области «Киа» столкнулась с ГАЗ: есть пострадавшие

В Тульской области «Киа» столкнулась с ГАЗ: есть пострадавшие

Авария произошла в Чернском районе.

12 октября в 21.30 на 285-м километре автодороги «Крым» (Чернский район Тульской области) молодой человек 1998 г.р., управляя автомобилем «Киа Спектра», по предварительной информации, при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Киа», девушка 1999 года рождения, которая после оказания медицинской помощи отправилась домой – госпитализация ей не потребовалась.

сегодня, в 10:10 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтодорога Крым
Место
Чернский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» рассудит рефери из Азова
Футбольный матч «Зенит» — «Арсенал» рассудит рефери из Азова
Мужчину, угрожавшего пистолетом официантке тульского кафе, отпустили под подписку о невыезде
Мужчину, угрожавшего пистолетом официантке тульского кафе, отпустили под подписку о невыезде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.