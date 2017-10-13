В Тульской области «Киа» столкнулась с ГАЗ: есть пострадавшие

12 октября в 21.30 на 285-м километре автодороги «Крым» (Чернский район Тульской области) молодой человек 1998 г.р., управляя автомобилем «Киа Спектра», по предварительной информации, при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ под управлением мужчины 1979 года рождения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Киа», девушка 1999 года рождения, которая после оказания медицинской помощи отправилась домой – госпитализация ей не потребовалась.