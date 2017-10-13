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Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!

Неправильно оценили недвижимость по кадастру? Звоните на горячую линию!

В Тульской области открыта горячая линия по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости.

Управлением Росреестра по Тульской области 17 октября 2017 года организована горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 часов по телефону 8(4872)24-82-29.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Чернышева Татьяна Сергеевна разъяснит порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

сегодня, в 10:28 0
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