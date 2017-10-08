Сегодня «Арсенал» на Центральном стадионе сыграет с белорусским клубом

Фото из архива Myslo.

Сегодня, 8 октября, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусской командой. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Соперником туляков станет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Клуб занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Вход на матч свободный (билеты в кассах предварительно брать не нужно). Начало поединка — в 17.00. Приходите поддержать «Арсенал»!

Кстати, игроки клуба «Торпедо-БелАЗ» уже прибыли в Тулу и даже отправились на экскурсию по нашему городу. Футболисты и тренерский штаб посетили музей оружия.