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Сегодня «Арсенал» на Центральном стадионе сыграет с белорусским клубом
Фото из архива Myslo.

Сегодня «Арсенал» на Центральном стадионе сыграет с белорусским клубом

Приходите поддержать оружейников!

Сегодня, 8 октября, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусской командой. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Соперником туляков станет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Клуб занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Вход на матч свободный (билеты в кассах предварительно брать не нужно). Начало поединка — в 17.00. Приходите поддержать «Арсенал»!

Кстати, игроки клуба «Торпедо-БелАЗ» уже прибыли в Тулу и даже отправились на экскурсию по нашему городу. Футболисты и тренерский штаб посетили музей оружия.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 +3
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