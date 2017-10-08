В Тульском музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Проект будет представлен до 5 ноября. Не пропустите!

7 октября в здании-шлеме музея оружия открылась 11-я выставка стендовых моделей «Техника в масштабе», посвященная 76-й годовщине обороны города Тулы. Это совместный проект музея, ООО «Хобби-центр» и тульского регионального отделения общественной организации «Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши».

На выставке представлены более 350 творческих работ моделистов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Калуги, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пскова и других регионов России. В основном, это модели танков, самолетов, кораблей, а также сюжетные композиции военной тематики.

Каждый посетитель сможет отметить наиболее понравившиеся работы, что в итоге позволит организаторам определить призера зрительских симпатий.