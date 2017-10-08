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В Тульском музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе»

Проект будет представлен до 5 ноября. Не пропустите!

7 октября в здании-шлеме музея оружия открылась 11-я выставка стендовых моделей «Техника в масштабе», посвященная 76-й годовщине обороны города Тулы. Это совместный проект музея, ООО «Хобби-центр» и тульского регионального отделения общественной организации «Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши».

На выставке представлены более 350 творческих работ моделистов Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Калуги, Омска, Сургута, Ханты-Мансийска, Пскова и других регионов России. В основном, это модели танков, самолетов, кораблей, а также сюжетные композиции военной тематики.

Каждый посетитель сможет отметить наиболее понравившиеся работы, что в итоге позволит организаторам определить призера зрительских симпатий.

Кроме того, специальной наградой будет отмечен участник, выполнивший лучшую модель образца вооружения, выпускаемого тульским Конструкторским бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова — предприятием, которому в 2017 г. исполнилось 90 лет.

Галерея
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 1
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 2
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 3
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 4
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 5
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 6
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 7
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 8
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 9
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 10
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 11
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 12
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 13
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 14
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 15
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 16
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 17
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 18
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 19
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 20
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 21
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 22
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В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 24
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 25
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 26
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 27
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 28
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 29
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 30
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 31
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 32
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 33
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 34
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 35
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 36
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 37
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 38
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 39
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 40
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 41
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 42
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 43
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 44
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 45
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 46
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 47
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 48
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 49
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 50
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 51
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 52
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 53
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 54
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 55
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 56
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 57
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 58
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 59
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 60
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 61
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 62
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 63
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 64
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 65
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 66
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 67
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 68
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 69
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 70
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 71
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 72
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 73
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 74
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 75
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 76
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 77
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 78
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 79
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 80
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 81
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 82
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 83
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 84
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 85
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 86
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 87
В Музее оружия открылась выставка «Техника в масштабе», Фото: 88
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 +1
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