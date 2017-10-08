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«Арсенал» и «Торпедо-БелАЗ» не забили голов в матче
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» и «Торпедо-БелАЗ» не забили голов в матче

Игра завершилась со счетом 0:0.

В Туле на Центральном стадионе завершился товарищеский матч между «Арсеналом» и белорусской командой «Торпедо-БелАЗ». Футболисты обеих команд так и не смогли открыть счет в игре — 0:0.

Отметим, что у оружейников после перерыва на поле появился Григалава — впервые после серьезной травмы.

8 октября, Тула, стадион «Арсенал». 2700 зрителей.

«Арсенал»: Левашов (Березин, 61), Беляев (Григалава, 46), Комбаров (к) (Шустов, 46), Ярмолицкий (Берхамов, 46), Денисов, Ткачёв (Хагуш, 46), Горбатенко, Александров, Кангва (Ивакин, 61), Расич (Сикоев, 61), Шевченко.

«Торпедо-БелАЗ»: Коновалов (Хаткевич, 31, Сороко, 61), Клопоцкий (Сидор, 80), Шаповал, Макась (Краснов, 71), Дорошенко (Панковец, 46), Хачатурян, Рекиш (Дорошенко, 77), Щербо (Белко, 85), Рахманов, Калугин, Афанасьев (Джугир, 63).

Предупреждения: Панковец (52).

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