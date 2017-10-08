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Туляков ожидает дождливая неделя

Туляков ожидает дождливая неделя

По прогнозам синоптиков, дождя не будет только в среду и четверг.

Предстоящая неделя будет дождливой и прохладной. Синоптики прогнозируют, что дождя не будет только 11 и 12 октября.

В понедельник, 9 октября, температура воздуха днем оставит +14 градусов, ночью — +9. Во вторник и среду в дневное время будет всего +10, в ночное — +8 и +4 градуса соответственно.

С четверга, 12 октября, в Тульской области ожидается похолодание.

В этот день синоптики обещают за окном +9 градусов, ночью — +5. В пятницу воздух прогреется всего до 8 градусов тепла, а в ночное время будет +4.

Выходные тоже будут прохладными и дождливыми.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:01 0
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