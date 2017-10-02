В Туле завершился турнир по дзюдо в честь юных героев

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это были седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ.

Турнир, посвященный памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, прошел в тульском спортивном комплексе «Новое поколение». Это были седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ.

Для участия в Тулу приехали более 280 спортсменов из 18 регионов страны. Среди победителей и призеров были и туляки. Лучшими в своих весовых категориях стали Юрий Гайдуков, Николь Цееб и Диана Морозова. Второе место у Владимира Петрова, третье у Максима Веселова, Назарета Гогоряна, Дениса Коваля, Марии Бурковой.

Победители в своих весовых категориях получили право участвовать в первенстве России по дзюдо, которое пройдет с 5 по 10 ноября в Международном детском центре «Артек».

"В жизни всегда есть место подвигу" — на этом девизе воспитывалось уже не одно поколение наших молодых людей. Но как страшно, когда эти слова подтверждает сама жизнь и человек становится перед выбором — готов ли он рисковать собой ради кого-то другого? В наше, казалось бы, совершенно прагматичное время такие люди, сильные духом, для которых слова "честь" и "мужество" превыше всего, тоже есть.

В 2008 году семилетний Женя Табаков из Ногинска, защищая старшую сестру, набросился на ворвавшегося к ним в дом преступника. Это дало возможность сестре Яне выбежать из квартиры и начать стучаться к соседям в поисках помощи. Но, убегая, бандит нанес мальчику несколько ножевых ранений, и Женя скончался в больнице от полученных ранений.

Двенадцатилетний Даниил Садыков из Набережных Челнов спас упавшего в фонтан девятилетнего мальчика. В воде был оголенный электрический провод, и бросаться в фонтан было смертельно опасно. Крики о помощи слышали все, но прийти на помощь отважился только он. Оба ребенка получили удар электротоком, и для Данила он оказался смертельным. Врученный ему посмертно орден Мужества получал его отец — боевой офицер, герой войны в Чечне.

О тех, кто не раздумывая рисковал своей жизнью, чтобы помочь другому, о тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг, было рассказано в показанном перед началом соревнований фильме. И это создало особый настрой всему событию. Тем более что на торжественной церемонии открытия турнира в качестве почетных гостей присутствовали родственники Евгения Табакова, Даниила Садыкова и погибших при исполнении служебного долга сотрудников Следственного комитета.

Организаторы соревнований — Следственный комитет РФ, Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России», правительство Тульской области, Тульская региональная общественная организация «Федерация дзюдо». А проводятся они с 2012 года по инициативе Следственного комитета Российской Федерации. Первые соревнования прошли в подмосковном Ногинске, на родине Жени Табакова. Второй турнир принимала Казань. Выбор местом проведения Тулы организаторы объяснили тем, что именно этот город исторически всегда был своеобразным форпостом для защиты Москвы. Во все времена тульская земля была и остается арсеналом и оборонным щитом России.

«Мы чтим память погибших. Уверен, что состязания пройдут на достойном уровне. Желаю спортсменам воли к победе и успеха, а нам, зрителям, — ярких впечатлений», — сказал, открывая эти соревнования, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отметил, что «на турнир прибывают лучшие спортсмены из разных уголков нашей страны, которые таким образом отдают дань памяти наших мальчикам и девочкам, отдавшим для спасения другого человека самое дорогое — свою жизнь. Нашим боевым товарищам, погибшим при исполнении своего долга, мы также посвящаем эти соревнования».