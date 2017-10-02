новости
новости
Регистрация
В Туле завершился турнир по дзюдо в честь юных героев
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле завершился турнир по дзюдо в честь юных героев

Это были седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ.

Турнир, посвященный памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, прошел в тульском спортивном комплексе «Новое поколение». Это были седьмые Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на призы председателя Следственного комитета РФ.

Для участия в Тулу приехали более 280 спортсменов из 18 регионов страны. Среди победителей и призеров были и туляки. Лучшими в своих весовых категориях стали Юрий Гайдуков, Николь Цееб и Диана Морозова. Второе место у Владимира Петрова, третье у Максима Веселова, Назарета Гогоряна, Дениса Коваля, Марии Бурковой.

Победители в своих весовых категориях получили право участвовать в первенстве России по дзюдо, которое пройдет с 5 по 10 ноября в Международном детском центре «Артек».

 

"В жизни всегда есть место подвигу" — на этом девизе воспитывалось уже не одно поколение наших молодых людей. Но как страшно, когда эти слова подтверждает сама жизнь и человек становится перед выбором — готов ли он рисковать собой ради кого-то другого? В наше, казалось бы, совершенно прагматичное время такие люди, сильные духом, для которых слова "честь" и "мужество" превыше всего, тоже есть.

В 2008 году семилетний Женя Табаков из Ногинска, защищая старшую сестру, набросился на ворвавшегося к ним в дом преступника. Это дало возможность сестре Яне выбежать из квартиры и начать стучаться к соседям в поисках помощи. Но, убегая, бандит нанес мальчику несколько ножевых ранений, и Женя скончался в больнице от полученных ранений.

Двенадцатилетний Даниил Садыков из Набережных Челнов спас упавшего в фонтан девятилетнего мальчика. В воде был оголенный электрический провод, и бросаться в фонтан было смертельно опасно. Крики о помощи слышали все, но прийти на помощь отважился только он. Оба ребенка получили удар электротоком, и для Данила он оказался смертельным. Врученный ему посмертно орден Мужества получал его отец — боевой офицер, герой войны в Чечне.

О тех, кто не раздумывая рисковал своей жизнью, чтобы помочь другому, о тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг, было рассказано в показанном перед началом соревнований фильме. И это создало особый настрой всему событию. Тем более что на торжественной церемонии открытия турнира в качестве почетных гостей присутствовали родственники Евгения Табакова, Даниила Садыкова и погибших при исполнении служебного долга сотрудников Следственного комитета.

Организаторы соревнований — Следственный комитет РФ, Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация «Федерация дзюдо России», правительство Тульской области, Тульская региональная общественная организация «Федерация дзюдо». А проводятся они с 2012 года по инициативе Следственного комитета Российской Федерации. Первые соревнования прошли в подмосковном Ногинске, на родине Жени Табакова. Второй турнир принимала Казань. Выбор местом проведения Тулы организаторы объяснили тем, что именно этот город исторически всегда был своеобразным форпостом для защиты Москвы. Во все времена тульская земля была и остается арсеналом и оборонным щитом России.

«Мы чтим память погибших. Уверен, что состязания пройдут на достойном уровне. Желаю спортсменам воли к победе и успеха, а нам, зрителям, — ярких впечатлений», — сказал, открывая эти соревнования, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отметил, что «на турнир прибывают лучшие спортсмены из разных уголков нашей страны, которые таким образом отдают дань памяти наших мальчикам и девочкам, отдавшим для спасения другого человека самое дорогое — свою жизнь. Нашим боевым товарищам, погибшим при исполнении своего долга, мы также посвящаем эти соревнования».

В открытии турнира приняли участие президент Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Василий Анисимов, президент Тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Виктор Дзюба, руководитель следственного управления СК России по Тульской области Александр Стариков, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и представители ряда других спортивных и общественных организаций.

Галерея
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 1
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 2
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 3
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 4
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 5
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 6
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 7
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 8
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 9
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 10
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 11
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 12
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 13
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 14
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 15
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 16
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 17
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 18
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 19
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 20
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 21
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 22
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 23
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 24
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 25
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 26
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 27
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 28
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 29
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 30
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 31
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 32
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 33
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 34
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 35
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 36
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 37
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 38
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 39
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 40
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 41
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 42
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 43
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 44
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 45
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 46
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 47
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 48
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 49
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 50
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 51
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 52
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 53
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 54
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 55
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 56
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 57
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 58
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 59
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 60
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 61
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 62
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 63
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 64
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 65
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 66
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 67
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 68
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 69
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 70
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 71
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 72
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 73
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 74
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 75
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 76
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 77
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 78
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 79
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 80
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 81
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 82
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 83
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 84
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 85
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 86
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 87
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 88
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 89
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 90
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 91
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 92
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 93
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 94
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 95
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 96
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 97
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 98
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 99
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 100
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 101
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 102
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 103
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 104
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 105
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 106
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 107
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 108
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 109
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 110
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 111
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 112
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 113
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 114
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 115
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 116
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 117
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 118
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 119
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 120
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 121
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 122
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 123
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 124
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 125
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 126
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 127
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 128
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 129
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 130
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 131
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 132
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 133
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 134
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 135
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 136
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 137
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 138
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 139
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 140
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 141
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 142
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 143
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 144
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 145
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 146
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 147
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 148
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 149
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 150
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 151
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 152
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 153
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 154
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 155
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 156
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 157
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 158
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 159
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 160
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 161
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 162
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 163
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 164
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 165
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 166
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 167
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 168
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 169
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 170
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 171
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 172
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 173
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 174
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 175
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 176
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 177
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 178
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 179
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 180
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 181
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 182
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 183
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 184
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 185
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 186
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 187
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 188
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 189
Турнир по дзюдо на призы руководителя СК РФ, Фото: 190
показать все фотографии
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 12:06 +3
Другие статьи по темам
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминАлександр Бастрыкин
Место
Тула
Прочее
турнир по дзюдо

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП
В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП
Туляки смогут показать свои общественно значимые проекты
Туляки смогут показать свои общественно значимые проекты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.