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Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо

Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо

Турнир проводится в память о юных героях Отечества и сотрудниках Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.

30 сентября в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин торжественно открыл ежегодные Всероссийские соревнования по дзюдо.
 
Состязания проходят среди юношей и девушек до 18 лет на призы Председателя СК России, посвященные памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.
 
 
Александр Бастрыкин отметил знаменательность проведения соревнований «на легендарной тульской земле в Городе-герое Туле, крае, который славится многими традициями. Это край оружейников, здесь находится Ясная Поляна, где жил и творил великий писатель Лев Николаевич Толстой».
 
Председатель СК России отметил, что «мы всегда будем помнить героев, которые проявили мужество, волю, отдав самое дорогое - жизнь».
 
Александр Бастрыкин напомнил присутствующим, что и в мирное время есть место подвигу. Глубокую признательность Председатель СК России выразил семьям юных героев – Жени Табакова, Данила Садыкова и Андрея Касимова, а также членам семей сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга, – Кярова Кантемира Анатольевича, Казиахмедова Назима Шамирзаевича, которые присутствовали на мероприятии. Их память присутствующие почтили минутой молчания.
 
Соревнования проводятся по инициативе СК РФ с 2012 года. Первый турнир состоялся в подмосковном Ногинске в 2012 году, на родине Жени Табакова, – мальчика, отдавшего свою жизнь при защите сестры от насильника. Второй турнир прошел в 2013 году в городе Казани, столице Республики Татарстан, где родился другой юный герой – Данил Садыков, который ценой своей жизни спас в мае 2012 года 9-летнего мальчика в городе Набережные Челны. Ребенок по неосторожности упал в чашу фонтана, вода в котором находилась под электрическим напряжением. Данил Садыков, не раздумывая, бросился за ним, и в результате оба ребенка получили удар электротоком, однако поражение электричеством стало для Садыкова смертельным.
 
 
Третий турнир в 2014 году проводился на Северном Кавказе, в городе Невинномысске Ставропольского края, на земле, имеющей богатую спортивную историю, воспитавшей не одно поколение российских спортсменов, которые всегда достойно представляли нашу Родину на высших олимпах мирового спорта. Традицию проведения детских и юношеских турниров по дзюдо продолжила столица Удмуртской Республики - город Ижевск, где в апреле 2015 года прошли соревнования, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Кроме того, это родина 13-летнего героя Андрея Касимова, который погиб, самоотверженно защищая свою сестру от рецидивиста. Пятые соревнования прошли в городе Самаре - жемчужине Среднего Поволжья России. В прошлом году участников турнира принимала Тюмень, чьи представители стали победителями Всероссийских соревнований по дзюдо на кубок Председателя СКР в Самаре в сентябре 2015 года.
 
 Выбор в качестве преемника турнира пал на Тулу не случайно, ведь именно этот город исторически всегда был своеобразным форпостом для защиты Москвы. Во все времена тульская земля была и остается арсеналом и оборонным щитом России.
 
 В нынешнем турнире принимают участие 288 спортсменов - юношей и девушек в возрасте до 18 лет -  из 18 регионов Российской Федерации. Разыграно 17 комплектов наград.
 
 Александр Бастрыкин поздравил участников спортивоного праздника, пожелал спортсменам удачи, выразив уверенность, что «спортсмены проявят спортивное мастерство, профессионализм, патриатизм, готовность защищать Родину». 
 
- Мы чтим память погибших. Уверен, что состязания пройдут на достойном уровне. Желаю спортсменам воли к победе и успеха, а нам, зрителям, – ярких впечатлений, — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
Победители в своих весовых категориях получают право участвовать в первенстве России по дзюдо, которое пройдёт 5–10 ноября в Международном детском центре «Артек». 
 
Соревнования завершатся 1 октября. 

 

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Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 1
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 2
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 3
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 4
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 5
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 6
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 7
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 8
Глава Следственного комитета РФ открыл в Туле соревнования по дзюдо, Фото: 9
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