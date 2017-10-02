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В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП

Автомобиль ВАЗ-21053 опрокинулся в кювет.

30 сентября в 5.20 на 4-м километре автодороги «Ясногорск – Денисово – Горшково» 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,04 мг/л.

С телесными повреждениями водителя госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:12 +1
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