В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

30 сентября в 5.20 на 4-м километре автодороги «Ясногорск – Денисово – Горшково» 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения – 1,04 мг/л.

С телесными повреждениями водителя госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.