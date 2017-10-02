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Туляки смогут показать свои общественно значимые проекты
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки смогут показать свои общественно значимые проекты

Выставка-ярмарка пройдет в городе в седьмой раз.

В ноябре 2017 года в Туле пройдет седьмая ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений. Мероприятие организует администрация города. На выставке создадут площадку для общения между представителями некоммерческих организаций, органов власти, бизнеса, СМИ и общественности.

Цель мероприятия — поддержать социальные инициативы, направленные на благотворительность и добровольчество. На выставке некоммерческие организации смогут презентовать социально значимые проекты, познакомиться с потенциальными инвесторами из бизнес-сообщества, а также наладить сотрудничество с другими общественными объединениями.

Для участия в выставке-ярмарке необходимо заполнить заявку и направить её до 27 октября 2017 года в отдел по работе с общественными организациями управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации города Тулы на электронную почту: TitkinaAA@cityadm.tula.ru, факс: 36-91-94, или принести по адресу: Тула, пр. Ленина, 2, каб. 414.

При подаче заявки необходимо предъявить свидетельство о государственной регистрации организации. В случае подачи заявки от общественного объединения, не имеющего правоспособности юридического лица, представитель общественного объединения, на имя которого составлена заявка, предъявляет паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.

Подробную информацию об участии в выставке-ярмарке можно получить по телефонам: 30-72-28, 30-64-31.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:34 0
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