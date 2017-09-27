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Матч «Арсенал» — «Краснодар» рассудит Сергей Иванов

Матч «Арсенал» — «Краснодар» рассудит Сергей Иванов

Матч пройдет 29 сентября в 19.30.

Матч «Арсенал» — «Краснодар» рассудит 33-летний арбитр ФИФА Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Сергей Иванов в текущем сезоне судил матч «Арсенал» — «Тосно» (1:2). В чемпионате России-2014/15 обслуживал игры «Арсенал» — «Локомотив» (0:2) и «Арсенал» — «Краснодар» (0:3, матч состоялся на стадионе «Локомотив» в Москве).

Помогать Иванову будут ростовчанин Дмитрий Березнев и Илья Елеференко из Москвы. Резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы). Инспектор матча — Владимир Овчинников (Москва). Делегат РФПЛ — Сергей Кочетов из Нижнего Новгорода.

Матч 12 тура РФПЛ «Арсенал» — «Краснодар» состоится в пятницу, 29 сентября, в 19.30.

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