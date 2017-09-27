В Кимовске пьяный водитель на «Рено» протаранил два автомобиля

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 сентября в 17.00 в Кимовске на улице Советской 63-летний водитель автомобиля «Рено Дастер», предположительно, при повороте не справился с управлением, выехал на прилегающую территорию и врезался в припаркованные «Мазда Трибьют» и «Форд Мондео».

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено». Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.