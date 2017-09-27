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Тульские парни выступили на кастинге «Мисс и Мистер Студенчество»
Фото Алексея Пирязева.

Тульские парни выступили на кастинге «Мисс и Мистер Студенчество»

Отбор претендентов на звание «Мистер Студенчество» прошел в молодежном центре «Родина». На конкурс подано девять заявок.

Ребятам предстояло пройти три испытания — творческий номер, дефиле и собеседование. За каждый этап они получали оценки от членов жюри.

Михаил Пятикопов пробуется на подобный конкурс впервые. За его плечами — больше пяти лет «службы» в тульском КВН. Но завоевывать признание судей кастинга он решил не юмором, а вокалом.

– Мой номер — это песня Константина Битеева «Щечки», — говорит Михаил. — Милое произведение плюс оно дает возможность показать свои вокальные данные.

А еще я одновременно буду играть на гитаре. Музыкального образования у меня нет, учусь на социолога. Но, мне кажется, это не преграда: главное — любить свое дело и понимать его.

Арсений Спирин тоже подготовил для конкурса вокальный номер. Музыка для него — нечто больше, чем хобби: парень живет ею вот уже 12 лет.

– Моя глобальная цель — проект «Голос». Я поеду на кастинг в следующем сезоне, — говорит Арсений. — Надеюсь не только пройти в следующий этап, но еще и попасть в команду к моему любимому исполнителю — Александру Градскому. Он мне близок по технике и стилю. Кроме того, он прекрасный наставник.

Ну а пока я учусь на оперного певца в Туле и пытаюсь участвовать во всех проектах и кастингах, которые помогут мне раскрыть мой талант. Больше боюсь не выступления, а опроса. Я подготовил небольшой рассказ о себе, но не знаю, как его оценят члены жюри.

Песню подготовил и Павел Веселов.

– Раньше я увлекался рэпом и даже записывал свои треки, — рассказывает Павел. — Но потом понял, что двигаюсь не в том направлении. Так и перешел на эстрадный вокал. Отучившись два года на филолога, бросил это дело и окончательно ушел в музыку. За книжками сидеть — не мое. Я хочу петь. И теперь я студент Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского.

Никита Хрипунов показал хореографическую постановку в стиле контемпорари. Несмотря на старания танцора, жюри отметило, что номер был явно сделан «на коленке».

– Так, по сути, и было, — признался Никита. — О том, что я прошел предварительный отбор, узнал только ночью, прямо за день перед кастингом. И решил: такую возможность упускать нельзя. Буквально за 15 минут с помощью коллеги я поставил номер. Получилось сыровато, но, думаю, даже такая постановка может показать мои данные.

Николай Косарев, студент Юридического полицейского колледжа, прочитал трогательное стихотворение…

… а вот Артем Субботин — веселое. Но парень настолько засмущался, что забыл строки. Его спасло обаяние: своим очарованием парень окончательно покорил жюри.

Сегодня, 27 сентября, в молодежном центре «Родина» выступят еще три парня, которые не смогли приехать на первый кастинг. Также отбор пройдут 20 девушек. Итоги – скоро на Myslo!

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:06 +2
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