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Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября
Фото из архива Myslo.

Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября

Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.

Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на один день. Команды сыграют 27 октября. Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.

 

Дело в том, что 31 октября армейцы в Лиге чемпионов сыграют с «Базелем». У футболистов столичного клуба будет еще один день на подготовку к еврокубковому матчу.

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