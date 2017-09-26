Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.

Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на один день. Команды сыграют 27 октября. Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.

Дело в том, что 31 октября армейцы в Лиге чемпионов сыграют с «Базелем». У футболистов столичного клуба будет еще один день на подготовку к еврокубковому матчу.