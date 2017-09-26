Фото из архива Myslo.
Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на 27 октября
Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.
Домашний матч «Арсенала» с ЦСКА перенесли на один день. Команды сыграют 27 октября. Об этом сообщается в официальном твиттере оружейников.
Матч 15 тура @rfpl @pfc_arsenal — @pfc_cska перенесен с 28 октября на 27 октября. Начало в 19.30. pic.twitter.com/jyuNwOfCWc— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 сентября 2017 г.
Дело в том, что 31 октября армейцы в Лиге чемпионов сыграют с «Базелем». У футболистов столичного клуба будет еще один день на подготовку к еврокубковому матчу.
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