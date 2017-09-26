За неделю более 300 тысяч туляков привились от гриппа

За тот же период зарегистрировано порядка 6000 случаев заболеваний.

В государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в Тульскую область за счет средств федерального бюджета поступила противогриппозная вакцина в количестве 369400 доз.

Дополнительно препарат приобретается за счет других источников финансирования – средства предприятий, областного бюджета и личных средств туляков. За счет средств областного бюджета в сентябре приобретено 6335 доз вакцины, на средства предприятий и организаций – 1025 доз. По итогам прошедшей недели против гриппа привито более 300 тысяч жителей Тульской области.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня – за прошлую неделю в области зарегистрировано 6052 случая заболеваний ОРВИ – на треть ниже эпидемического порога.