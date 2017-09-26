Туляк взял кубок Чемпионата по автозвуку и тюнингу ЕММА-Россия

Фото Сергея Малахова

23 сентября в Ростове-на-Дону прошел финал ХХ чемпионата по автозвуку и тюнингу «ЕММА-Russia». В течение года «EMMA-Russia» проводит отборочные этапы по всей стране. За каждое призовое место в отборочных турнирах победители получают баллы. По количеству баллов эксперты «EMMA» составляют рейтинг. В финал выходят только участники верхних строчек списка.

В число сильнейших в этом году вошел Сергей Малахов из Тулы. Всего в финал вышли 6 автомобилей. Жюри оценивало уровень инсталляций аудио- и мультимедийных систем, техническое состояние систем и качество звука. Развлекательные и конкурсные программы, красивые автомобили и девушки превратили финал в увлекательное шоу и обеспечили прекрасное настроение, как его участникам, так и зрителям. Лучшие из лучших получили ценные призы от спонсоров и партнеров турнира. Абсолютную победу и Чемпионский кубок завоевал туляк Сергей Малахов.

Также 17 сентября в Пензе прошел финал VIII чемпионата России по автозвуку и тюнингу «АМТ Евразия». Весь пьедестал почета заняли туляки: первое место в категории SQ Дебют — Роман Спирин, также нашим землякам достались второе и третье места в категориях SQ Новичок+ и SQ Любитель маски.