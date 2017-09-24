«Уфа» обыграла тульский «Арсенал»: 1:0

Фото ПФК "Арсенал"

24 сентября тульский «Арсенал» провелт матч в Уфе, против местной одноименной команды. Текстовая трансляция матча от Myslo.

Матч окончен. "Уфа" - "Арсенал" 1:0. Подарили мы сегодня победу... Очень обидное поражение, большую часть матча сопернику ни в чем не уступали. Надо оставить это позади, впереди - уже в пятницу - нас ждет домашний матч с "Краснодаром". Все на стадион, "Арсеналу" нужна поддержка!

90' РАСИЧ! Федерико в падении опасно бил в дальний угол после стандарта, но Беленов вырывает победу для хозяев. Сейв!

90' Дмитрий Стоцкий получил карточку за грубую игру.

90' Беленов наказан за слишком долгий ввод мяча в игру от своих ворот.

90' И ещё раз Ткачёв. И ещё раз мимо!

90' Две минуты добавлены к основному времени матча.

89' Расич на газоне. Штрафной. Но всё пока в центре поля...

87' Затяжная атака канониров, но очень глубоко в оборону сели хозяева. Им эта победа ой как нужна, и счет вполне устраивает.

86' Последняя замена у "Уфы". Засеев вместо Табидзе.

85' Ткачёв попытался реабилитироваться, но смазал удар с дальнего расстояния.

82' Арбитр вспомнил, где у него лежат желтые карточки. Только что наказал Сысуева за подкат сзади в ноги Комбарову.

81' Вот и она. Федерико Расич появляется на поле вместо Михаила Александрова. Нужен гол!!! А лучше два!

79' Вторая замена от Семака. Сухов вместо Тумасяна! А сейчас будет и замена у "Арсенала".

77' Не забиваешь ты - забивают тебе... Сильвестр Игбун. Ткачёв привёз атаку гостей по левому флангу, а затем уже Альварес выносит мяч точно на ногу Слаю. Такие подарки....

77' Гол. 1:0 - "Уфа" впереди.

74' И ещё удар по воротам «Уфы». Беляев катит в руки голкиперу!

73' ШТАНГА! Играет сегодня против "Арсенала"... А ведь был идеальный момент для гола! Но Чаушич сильно пробил прямо в каркас ворот.

72' Первая замена в игре у "Уфы". Вместо Фатаи на поле выходит лучший бомбардир команды - Дмитрий Сысуев (2 мяча в активе).

72' Альварес, подключившись в атаку, отдает опасный проникающий пас на ход Александрову. Защитникам в самый последний момент удается прервать передачу!

67' ГАБУЛОВ - СУПЕР!!! Наш голкипер в тигрином прыжке забирает мяч в ногах Игбуна!

65' И вновь начинает раскрываться игра! Сперва Сунзу обокрал нигерийца Фатаи, а после Джорджевич не смог получить мяч от Шевченко.

63' Рядом со штангой! Чаушич! Божович аж подскочил со своей скамейки. Классный момент!

61' "Арсенал" взял мяч под контроль, но это как-то тревожно смотрится. Вот и ошибка - перехват Ванека. Угловой...

60' Судя по всему, стоит ждать замен от главных тренеров. В нынешних составах команды как-то не могут ничего придумать.

58' Чуть успокоилась игра и отодвинулась от ворот Габулова. Последний факт особенно приятен!

55' А теперь Джорджевич пожадничал - в одиночку решил момент и тихонько покатил мяч в руки Беленову.

53' Комбаров решил не делиться мячом с коллегами в штрафной "Уфы" и сделал передачу точно в руки голкипера соперника. Интересный ход.

52' Одна атака хозяев за другой! До ударов дело не доходит, но опять в сердцах канониров просыпается тревога.

50' А сейчас удар не получился у Чаушича - мяч, который и так летел мимо ворот, оказался в руках Беленова. И тем не менее, наши футболисты начали второй тайм куда активнее и "веселее", чем первый! Кстати, все тот же Чаушич через секунды после этого эпизода получает по лицу. Жить будет, но неприятненько.

48' Корнер. Лука пришёл на помощь своим защитникам, а с подбора крайне неточно бьёт Живоглядов!

47' Первый заброс мяча в исполнении хозяев становится лёгкой добычей Габулова. Тут же Альварес совершил сумасшедший рейд! Обыграл всех, кроме Беленова.

46' Вот кто молодец сегодня вне зависимости от итогов матча:

46' Команды обошлись без замен в перерыве.

46' Второй тайм. "Арсенал", порадуй!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Иван Пауревич, полузащитник "Уфы":

- Эмоции, желание у нас есть. Но не хватает качества чуть-чуть. Но если так продолжим, думаю, хороший результат будет.

Максим Беляев, защитник тульского "Арсенала":

- "Уфа" играет дома, естественно, что на первых минутах она оказывала давление. Но нам удалось выровнять игру. В целом считаю, что пока матч складывается равным. Но много фолов, стыков, очень много борьбы. Еще и погода дождливая - из-за этого отпускаем мяч.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК "Арсенал":

45' Конец первого тайма. 0:0. Ничего арбитр не добавил к основному времени, пауз в игре было немного. Были у обеих команд интересные моменты, однако ничего результативного ни одна не показала. Все решит второй тайм.

44' Чаушич вторым касанием красиво пробил в дальний верхний угол - мимо!

44' Паника у ворот Габулова. Мяч некоторое время находился в воздухе, но никому из уфимцев не удается нанести удара. Боурчану разрядил обстановку.

42' А вот и желтая карточка, но теперь уже у нашего игрока. Шевченко буквально вытолкнул Ванека с поля, чуть ли не в Божовича. Миодраг попытался успокоить Игоря. Равно как и арбитр, показывая горчичник...

41' Тумасян грубо накладывается на Шевченко, но арбитр прощает уфимца!

40' Фатаи против Сунзу в нескольких метрах от ворот "Арсенала"! Обошлось - уфимцы не разобрались между собой, сразу два партнера Фатаи пробегают мимо мяча!

38' Ответ от "Уфы"! Очень близки они сейчас были к голу... Игбун ворвался в штрафную буквально один на один с нашим вратарем. Но пробил бесхитростно, и Габулову удался сейв.

37' Ого-го! Классная атака "Арсенала"! Удар Ткачева - и Беленов еле-еле справился с ним. Причем мяч зафиксировать не сумел. Но на добивание никто из арсенальцев не успел: защитники "Уфы" оказались проворнее.

34' Первая желтая карточка в игре - Денис Тумасяну. За безрассудный подкат в центре поля в ноги Чаушичу. Все справедливо.

33' Хоть что-то наши сообразили. Комбаров с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Джорджевич в касание пытался пробить по воротам, но Лука не смог толком попасть по мячу.

31' Достаточно много у нас в игре мелких фолов, они очень сильно сбивают темп встречи.

27' Ванек в центре поля получает по ногам от Ткачева. Арбитр недвусмысленно намекнул Сергею, что так и до горчичника недалеко.

26' Опасный прострел Ванека на Стоцкого. У последнего, к нашему счастью, удар не получается!

26' Ткачев и Комбаров на скорости разыграли мяч на правом фланге атаки, но Кириллу не удалось выиграть единоборство у Аликина. Пришлось нарушить правила.

23' Джорджевич на входе в чужую штрафную активно прессинговал Тумасяна, вынудив защитника выбить мяч за боковую линию. Впрочем, развить свою атаку «Арсеналу» затем не удалось.

23' Очередная затяжная атака хозяев. Очень бдительно играют Альварес и Шевченко на своём левом фланге.

20' Пауза в игре. Фатаи на газоне оказался. Он красиво пробросил мяч мимо Александрова, но врезался в локоть сопернику, получив болезненный удар в живот. Помощь медиков не потребовалась.

19' Высоко в прессинге действуют уфимцы, вынуждая «Арсенал» раз за разом терять мяч… Пока обходится без опасных моментов, но надолго ли хватит сопротивления у наших защитников?

17' Второй угловой у ворот Габулова. Комбаров блокирует удар соперника.

15' Подача Альвареса из позиционного нападения. Мяч транзитом через голову защитника прилетает в руки голкиперу «Уфы» Беленову.

14' А вот сейчас было ОЧЕНЬ опасно. Игбун, форварб уфимцев, обошел наших защитников и сильно пробил в нижний угол. Габулов спас свою команду!

12' Тумасян, защитник «Уфы», совершил грубоватые подкаты под наших футболистов. За что имел разговор с главным арбитром — обошлось без карточки, но словесное предупреждение явно было.

9' Оп, есть что рассказать! Шевченко слёту наносит первый выстрел по воротам Беленова. Мяч летит гораздо выше цели, но маленький плюсик нашим ставим!

8' Первый угловой в матче — у уфимцев. Не приводит к опасности — наши защитники, в частности Ткачев, легко разобрались с оппонентами.

8' Пока ждем каких-то перемен в игре наших футболистов, почитайте, что говорил перед этим матчем наш главный тренер Миодраг Божович:

- Мы должны оставить позади неудачу в Тамбове. Хотим мы этого или нет. Главное сейчас — игра с соседями по таблице. Ситуация в турнирной таблице плотная. Нужно сегодня зацепиться за очко, которое нам позволит забыть об игре Кубка. Что касается состава, то он оптимален. Все футболисты, кто в строю, готовы играть.

6' Дождались: первая атака канониров. Заброс Габулова находит защитников уфимцев. И пока это всё, чем мы можем похвастаться.

5' Обороняются канониры практически всем составом! Это не дело. Тула, вперёёёёёд!

4' Ещё один неприятный звоночек. Габулов на выходе опережает Фатаи после навеса Стоцкого.

4' Пока Арсенал даже не успел толком взяться за мяч. Пока уфимцы доминируют, но, конечно, далеко идущие выводы делать слишком рано.

1' И тут же Фатаи, на первых секундах матча, наносит первый удар по воротам Габулова. Лихо! К счастью, на пару метров выше створа.

1' Фатаи разыграл мяч в центре поля со своими одноклубниками.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Хозяева сыграют в красной форме, гости — в белой. Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.

0' Болельщиков «Уфы», кстати, не очень много. Может, погода распугала?

0' Команды уже появились на поле. На гостевой трибуне -человек 10 болельщиков тульского «Арсенала»! Здорово, молодцы! Наши сегодня с поддержкой!

0' Стартовые составы на игру:

0' «Арсенал» и «Уфа» — можно сказать, принципиальные соперники из нижней части турнирной таблицы этого сезона. «Уфа» начала сезон успешно, не проигрывая пять первых матчей, но затем подопечные Семака попали в полосу невезение. У «Арсенала», напротив, был далеко не самый успешный старт, зато в сентябре ситуация начала стабилизироваться, и сейчас клуб показывает вполне неплохую игру. Будем банальны — сегодня победит тот клуб, у которого будет больше мотивация победить. В прошлом сезоне уфимцы были дважды сильнее в очных противостояниях. Как будет на этот раз, мы узнаем уже совсем скоро!

0' Антураж игры от пресс-службы ПФК «Арсенал». Погода в Уфе подкачала. Не то что у нас!

0' Добрый день, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Ровно в 16.30 стартует матч 11 тура российской Премьер-лиги, в котором наш клуб встречается с командой «Уфа». Играем на выезде, так что все, кто не решился ехать за «Арсеналом» в столицу Башкирии, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции. Болеем за оружейников и обсуждаем матч!