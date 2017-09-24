В Тульской области выбрали самую спортивную семью

23 сентября в спортивном комплексе в Суворове прошел финал областного конкурса «Мама, папа, я — спортивная семья». Соревнования проводясь в пятый раз в рамках проекта «Спортивный марафон». Турнир организован Благотворительным фондом содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев: — Наша партия на протяжении многих лет ежегодно проводит и поддерживает проведение соревнований «Папа, мама, я — спортивная семья!». Участники соревнований приехали с разных концов нашей удивительной великой Тульской области. В жизни нет ничего важнее скрепления семьи. Сегодня участники дарят тепло и любовь своим детям. А они в свою очередь через десятилетия будут рассказывать об этих соревнованиях своим детям. Поэтому в таких спортивных мероприятиях не бывает проигравших.

Руководитель Тульского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Елена Тимохина: - Это стало доброй традицией проводить конкурс «Мама, папа, я — спортивная семья!». Сегодня победила любовь, дружба и взаимопонимание и, конечно, спорт. Мы приняли решение проводить финал конкурса каждый раз в Суворове.

На спортивные соревнования приехали 24 семьи из разных уголков региона. Каждая семья стала победителем отборочного этапа, который проходил в каждом районе этой весной.

Творческим испытанием для участников стала «Визитная карточка». При регистрации каждой команде выдавалась табличка формата А3. На ней команды указывали свое название и эмблему, а также придумывали спортивный девиз семьи.

После общей разминки участники соревновались в скорости, меткости и выносливости.

Команды приехали в Суворов со своими группами поддержки.

Ирина, Ольга, Леонид, Александр Медниковы Арсеньевский район:

— Мы приехали на соревнования в пятый раз. Мы занимаемся туризмом, как только дети пошли в школу, стали заниматься стрельбой, сейчас вот пошли на волейбол и футбол. На российские соревнования каждый год ездим по три раза. Дочь стала пятой по области по спортивному ориентированию. Участвуем в больших соревнованиях — кросс нации, лыжня России, российский азимут. Мы готовимся к соревнованиям весь год. Выезжали в лагерь — в областной центр детского туризма в Алексинском районе. Мы любители спорта и всегда поддерживаем себя в форме.

Елена, Денис и Алиса Кузнецовы Узловая:

— В городских соревнованиях мы принимали участие, а в межрегиональных — впервые. Нашей дочке 8 лет. Мы стараемся за ней не отставать. Алиса уже четвертый год ходит на спортивную гимнастику, занимает первые места в Белгороде. А еще ходит на восточные танцы уже третий год и второй год — в музыкальную школу. Мы очень волновались! Здесь очень здорово и очень интересно! Адреналин зашкаливает! В следующем году с огромным удовольствием будем участвовать опять!

Татьяна, Олег, Артем, Даниил, Роман Судденковы Заокский район:

— Мы спортивная семья. Сыновья занимаются самбо, футболом и в тренажерном зале. Каждый день начинается в нашей семье с зарядки. В этом соревновании мы участвуем уже пятый год. Задания были очень интересными. Каждый раз разные задания, поэтому у нас всегда экспромт. Мы получили заряд положительных эмоций и главное, что мы вместе. Мы обязательно будем участвовать еще!

Мария, Вадим, Кирилл Блошихины Ефремов:

— Мы участвуем в областных соревнованиях впервые. Здесь супер! Мы довольны! Задания были не сложные, но интересные! Мы спортивные люди: мы любим бегать, занимаемся в спортзале, катаемся на велосипеде. Обязательно будем участвовать в отборочном этапе в следующем году.

Каждая семья получила благодарственное письмо и приз от организаторов спортивного марафона. Участники из Суворова — семья Матюковых получили от главы Суворовского района Геннадия Сорокина годовой абонемент в бассейн.

Третье место в общекомандном зачете заняли Евгения, Дмитрий и Валерия Гусевы из Одоевского района. Вместе с медалями и кубком семья Гусевых получила планшет.

Второе место судьи отдали тулякам Екатерине, Роману и Захару Мищук. Тульская команда получила в подарок ноутбук.

Абсолютными победителями соревнований стали Татьяна, Александр, Глеб, Мария и Меланья Бодровы из Алексина. Семья бордовых получила главный приз — телевизор.

Семья Бодровых Алексин:

— Мы в шоке. Мы, конечно, надеялись на победу, но готовы не были к такому повороту. Мы участвуем впервые. Мы стараемся поддерживать спортивную форму: катаемся на велосипедах, на коньках, на лыжах, стараемся участвовать в спортивных соревнованиях. Глеб занимается легкой атлетикой, Маша — плаванием, Меланья — танцами. А мы их поддерживаем во всем. Успех нашей семьи сегодня, наверное, в том, что мы дружная семья, поддерживали друг друга. Было сложно, ведь соперники очень достойные, серьезные, подготовленные. Нам было очень интересно! Девиз нашей семьи: мы быстрые как молнии, привыкли побеждать, и в этот раз попробуем вас всех переиграть! Обязательно будем бороться за победу и в следующем году!