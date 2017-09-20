Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Тамбов» – «Арсенал» – 1:0 (0:0).

Гол: Скворцов (90).

«Тамбов»: Смирнов, Быстров, Гультяев, Овсиенко, Шляков, Дутов, Скворцов, Мурнин (Трусевич, 75), Кашчелан, Кухарчук (Рыжков, 81), Шевчук (Игнатович, 63).

«Арсенал»: Левашов, Сунзу, Александров, Денисов (Джорджевич, 84), Хагуш, Беляев, Горбатенко (Боурчану, 72), Чаушич, Расич, Кангва (Шевченко, 60), Ткачёв.

Судья – Николай Волошин (Смоленск).

Предупреждены: Овсиенко, Смирнов – Хагуш, Денисов.

20 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак».

Как всегда в таких случаях, гостевые, где обсуждается итоговый результат, полны разными домыслами. Самый популярный из которых: проиграли, потому что не очень и хотели выигрывать. Давайте попробуем с этим не согласиться.

Конечно, Божович серьезно перетасовал состав на игре в Тамбове. Но разве на поле вышел кто-то совершенно нам незнакомый? За исключением Кангвы, который только дебютировал за «Арсенал», – нет. Все остальные уже в этом сезоне играли; кто больше, кто меньше, но играли. Расич так и вовсе перед началом сезона казался одним из основных нападающих. Он, собственно, таким и останется, если почувствует наконец уверенность в себе. Как это удалось по ходу чемпионата Джорджевичу. Тоже ведь поначалу удивлял всех невероятным разбазариванием голевых моментов.

Расичу в этом плане сложнее – безусловно тот же Джорджевич прочно усадил его на скамейку запасных. А умением биться в одиночку, цепляться за мячи, как это нужно было в Тамбове, Расич особо никогда и не выделялся. Но ведь свои шесть мячей нынешней весной он забил. Это умение не могло куда-то совсем испариться.

Другое дело, что Расич в этой игре все девяносто минут отбегал почти вхолостую. Не было ни одного нацеленного навеса в его голову, когда бы он имел возможность нанести контрольный выстрел. Вот, собственно, и главная причина случившегося. Оказавшись без крыльев в лице создающих по флангам угрозы сопернику Шевченко и Комбарова, гости проиграли в созидании. Одного Александрова явно не хватало, а Горбатенко, к сожалению, так и не запомнился конструктивными действиями.

А вот Кангва как раз отметился несколькими яркими эпизодами, которые он создал сам себе. В первом тайме «Тамбов» выручил вратарь Смирнов после его хлесткого удара с линии штрафной. Опять же после того, как Кангва сам разобрался с защитником и вышел на ударную позицию.

Запомнился еще эпизод с его участием, когда замбийского форварда атаковали сразу два защитника хозяев. У Кангвы было всего два выбора, либо пойти дальше в обыгрыш, либо прокинуть мяч партнеру между игроками «Тамбова». Он остановился на последнем, но находившийся поблизости партнер эту ситуацию не просчитал, и мяч легко достался сопернику. Думается, после того, как замбийский новичок впишется в игру свой команды, найдет понимание с партнерами, он очень поможет команде.

«Арсенал» ехал не проигрывать. В концовке матча, когда казалось, что надо добавить агрессивности у чужих ворот, и соперник дрогнет, Божович выпустил на поле и Шевченко, и Джорджевича. Но поздно. Один единственный эпизод на девяностой минуте все решил в пользу «Тамбова». Как некогда говорил Гус Хиддинг, правда в другой игре: хотя бы одна возможность забить у вас будет, надо ее реализовать. Вот «Тамбов» ее и реализовал, подарив радость своим болельщикам.

«Арсенал» не единственная команда премьер-лиги, которая вылетела на этой стадии. И не только в Туле болельщики негодуют по поводу того, что их команда выглядела безвольно и уныло, ехала проигрывать. Но разве поэкспериментировать с составом в матче с соперником ниже классом – не очевидное право любого тренера? Помня, что у того же «Арсенала», например, в выходные очень сложная игра в Уфе.

А на поле вообще-то, не только у «Арсенала», но и всех остальных неудачников нынешнего розыгрыша, вышли люди, получающие ставки игроков РФПЛ. И тут вдруг становится очевидным тот факт, что полноценным резервом могут похвастаться очень немногие. У всех остальных команд РФПЛ элитных игроков для элитного дивизиона попросту не хватает. И в результате в противостоянии с соперниками из первого дивизиона, как его некогда называли, равные играют с равными. Плюс запредельный настрой у хозяев – все же хотят отличиться перед своими болельщиками, спонсорами. При этом никаких особых звезд такие победы не открывают. Только лишь рождают местечковых героев. Поэтому что случилось, то случилось. Это не повод для далекоидущих выводов.

Выскажу еще одну спорную, а может, и не очень спорную мысль. Очень трудно самому великому футболисту настроиться на игру, например, в том же Тамбове, где до сих пор даже не могут установить нормальный свет на стадионе, чтобы играть вечером. Привези в тот же Тамбов или другой российский провинциальный город Месси, он тоже скорее всего поплывет. Потому что сама обстановка не располагает к футбольному празднику, только к тому, чтобы биться, биться и биться. В деревенском футболе городские далеко не всегда оказываются сильнее.

А «Тамбов» поздравляем. Они молодцы.