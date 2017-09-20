новости
новости
Регистрация
В Белоусовском парке откроется «Лавка чудес»

В Белоусовском парке откроется «Лавка чудес»

Тульские парки подготовили для туляков насыщенную программу выходного дня.

В субботу, 23 сентября, в 12.00 в Центральном парке начнётся детский музыкальный флешмоб с Чикой и Рикой, а также стартует День карнавала чудес. Для юных посетителей пройдёт специальная детская гимнастика для развития мелкой моторики рук, а затем запланирован конкурс рисунков на асфальте «Наш любимый карнавал».

В 13 часов запланирована оздоровительная зарядка и конкурсно-игровая программа «Лавка чудес». В Комсомольском парке в полдень начнётся игровая программа «Поляна Забав» и живой концерт, а затем пройдёт конкурс рисунков и детский час «Мы танцуем».

В воскресенье в ЦПКиО имени Белоусова в 12.00 пройдёт выставка детских рисунков «Мир глазами ребенка» и мастер-класс hand-made «Волшебные пальчики». В 13.10 начнёт работу детская дискотека «Littledances», а в 16.30 в парковой ротонде будет работать музыкальная гостиная.

В Пролетарском парке в 12.30 запланирован мастер-класс «Творческая мастерская», анимационные программы, эстафеты, танцевальный час и концерт. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:54 0
Другие статьи по темам
Событие
тульские паркиЦПКиО имени Белоусовавыходные в Тулепрограмма мероприятий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
Аналитика: «Арсенал» в Тамбове – что это было?
На улице Каминского в Туле введут платную парковку
На улице Каминского в Туле введут платную парковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.