В Белоусовском парке откроется «Лавка чудес»

В субботу, 23 сентября, в 12.00 в Центральном парке начнётся детский музыкальный флешмоб с Чикой и Рикой, а также стартует День карнавала чудес. Для юных посетителей пройдёт специальная детская гимнастика для развития мелкой моторики рук, а затем запланирован конкурс рисунков на асфальте «Наш любимый карнавал».

В 13 часов запланирована оздоровительная зарядка и конкурсно-игровая программа «Лавка чудес». В Комсомольском парке в полдень начнётся игровая программа «Поляна Забав» и живой концерт, а затем пройдёт конкурс рисунков и детский час «Мы танцуем».

В воскресенье в ЦПКиО имени Белоусова в 12.00 пройдёт выставка детских рисунков «Мир глазами ребенка» и мастер-класс hand-made «Волшебные пальчики». В 13.10 начнёт работу детская дискотека «Littledances», а в 16.30 в парковой ротонде будет работать музыкальная гостиная.

В Пролетарском парке в 12.30 запланирован мастер-класс «Творческая мастерская», анимационные программы, эстафеты, танцевальный час и концерт.