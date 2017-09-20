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Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, убившему пять человек в Узловой

Верховный суд оставил в силе приговор мужчине, убившему пять человек в Узловой

Ранее Юрий Сушко был отправлен на пожизненное заключение в колонию особого режима.

Тульский областной суд 17 июля вынес приговор гражданину Украины 37-летнему Юрию Сушко, не имеющему на территории России постоянного места жительства и регистрации, ранее неоднократно судимому.

Суд признал его виновным убийстве пяти человек и причинении вреда здоровью. После освобождения из мест лишения свободы в июле 2013 года Сушко приехал в Узловую, где с сожительницей Б. проживал в заброшенных дачных домиках на территории садового общества «8 марта».

22 января 2015 года Сушко, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес женщине деревянной палкой множество ударов, сломав рёбра и кости рук. В конце мая того же года, Сушко до смерти избил свою сожительница, а её труп сжёг. Помимо этого, Сушко признан виновным в совершении ещё четырёх убийств. Он забивал до смерти мужчин в возрасте от 24 до 49 лет, которые вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртным, а затем сжигал их тела.

Суд согласился с мнением представителя прокуратуры Тульской области и назначил Юрию Сушко наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Апелляционным определением коллегии Верховного Суда от 20 сентября 2017 года приговор Тульского областного суда оставлен без изменения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:14 0
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