Молодежка «Арсенала» уступила на выезде «Ростову»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Молодежная команда «Арсенала» проиграла на выезде сверстникам из «Ростова». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что основные команды «Арсенала» и «Ростова» сыграют сегодня, 9 сентября, в 16.30. Матч рассудит Алексей Николаев из Москвы.

«Ростов» — мол. — «Арсенал» — мол. — 3:1 (2:0)

9 сентября. Батайск, стадион «Локомотив», 50 зрителей. Судья Анастасия Пустовойтова (Москва).

Голы: Соловьев (13, 1:0), Соловьев (39, 2:0), Сиденко (48, 3:0), Ивакин (76, 3:1)

«Ростов-м»: Ермаков, Забродин, Ларченко, Кинтеро (Дулаев, 61), Тананаев, Нескоромный, Вебер (Потапов, 61), Мкрчян (Сиденко, 20, Карнута, 82), Сухомлинов, Соловьев, Христис.

«Арсенал-м»: Березин, Ярмолицкий (Кабахидзе, 75), Осипов, Борисов (Веприков, 56), Доронин (Маркин, 46), Лобзин, Исаев (Максумов, 38), Максименко (Антипов, 75), Ивакин, Шустов (Самойлов, 85), Седых (Мельников, 46).

Предупреждения: Ярмолицкий (49), Сиденко (58), Нескоромный (60), Лобзин (83).