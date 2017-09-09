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Участники парада «Талантливая Тула — успешный город» выложили из бутонов роз огромное сердце
Фото Алексея Пирязева.

Участники парада «Талантливая Тула — успешный город» выложили из бутонов роз огромное сердце

Каждый желающий может сделать фотографию возле него.

На площади Ленина продолжаются праздничные гуляния. Участники парада «Талантливая Тула — успешный город» (юнармейцы, учащиеся Тульского суворовского училища, отличники комплекса ГТО, знаменитые тульские спортсмены, талантливая молодежь и многие другие) под объемными цифрами 871 выложили из бутонов роз огромное сердце.
 
 
Бутоны олицетворяют красоту, расцвет и многообразие в жизни каждого молодого гражданина нашего города.
 
Каждый желающий может сделать фотографию «Я люблю свой город».
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