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В Туле стартовал турнир по дзюдо среди юниоров
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал турнир по дзюдо среди юниоров

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 14 регионов Центрального Федерального округа.

9 сентября в Туле открылся IV традиционный турнир городов России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

Участников соревнований поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

– Дзюдо – спорт сильных, мужественных и уверенных в себе людей. Он закаляет характер, воспитывает силу воли и силу духа. Мы гордимся нашими тульскими дзюдоистами, которые показывают отличные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, – сказал глава региона.

С открытием турнира борцов также поздравил депутат государственной Думы, президент тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Виктор Дзюба. 

В турнире примут участие спортсмены из 14 регионов Центрального Федерального округа. Впервые этот турнир был проведен в Туле в 2014 году.

сегодня, в 14:20 +1
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