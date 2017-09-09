В Туле стартовал турнир по дзюдо среди юниоров
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 14 регионов Центрального Федерального округа.
9 сентября в Туле открылся IV традиционный турнир городов России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
Участников соревнований поприветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
– Дзюдо – спорт сильных, мужественных и уверенных в себе людей. Он закаляет характер, воспитывает силу воли и силу духа. Мы гордимся нашими тульскими дзюдоистами, которые показывают отличные результаты на всероссийских и международных соревнованиях, – сказал глава региона.
С открытием турнира борцов также поздравил депутат государственной Думы, президент тульской региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Виктор Дзюба.
В турнире примут участие спортсмены из 14 регионов Центрального Федерального округа. Впервые этот турнир был проведен в Туле в 2014 году.