Футбольный матч «Ростов» – «Арсенал» будет судить столичный рефери

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

9 сентября 2017 года в 16.30 «Арсенал» встретится в 9-м туре Российской футбольной Премьер-лиги с командой «Ростов». Судейскую бригаду возглавит 46-летний арбитр ФИФА Алексей Николаев. Помогать ему будут Максим Гаврилин из Владимира и москвич Андрей Болотенков. Резервный судья – Дмитрий Недвижай из Ставрополя, инспектор – петербуржец Тарас Безубяк, делегат РФПЛ – Александр Коротченко из Уфы.

Алексей Николаев в минувшем чемпионате России работал на матче «Арсенал» – «Ростов». Тогда канониры одержали победу со счетом 1:0.