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Футбольный матч «Ростов» – «Арсенал» будет судить столичный рефери
Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал»

Футбольный матч «Ростов» – «Арсенал» будет судить столичный рефери

Главным судьей встречи станет 46-летний арбитр ФИФА Алексей Николаев.

9 сентября 2017 года в 16.30 «Арсенал» встретится в 9-м туре Российской футбольной Премьер-лиги с командой «Ростов». Судейскую бригаду возглавит 46-летний арбитр ФИФА Алексей Николаев. Помогать ему будут Максим Гаврилин из Владимира и москвич Андрей Болотенков. Резервный судья – Дмитрий Недвижай из Ставрополя, инспектор – петербуржец Тарас Безубяк, делегат РФПЛ – Александр Коротченко из Уфы.

Алексей Николаев в минувшем чемпионате России работал на матче «Арсенал» – «Ростов». Тогда канониры одержали победу со счетом 1:0.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:55 0
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Ростов-на-Дону

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