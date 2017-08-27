В Туле прошел автомобильный фестиваль «Пушка»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле на территории «Ликёрки Лофт» прошел автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. Тулякам продемонстрировали лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

Тулякам представили:

уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;

10 различных номинаций среди участников;

увлекательную конкурсную программу.