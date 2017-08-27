Фото Алексея Пирязева.
В Туле прошел автомобильный фестиваль «Пушка»
Тулякам продемонстрировали лучшие машины направлений stance и custom из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.
В Туле на территории «Ликёрки Лофт» прошел автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре. Тулякам продемонстрировали лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.
Тулякам представили:
- уникальные автомобили, выполненные в лучших традициях stance и custom культур;
- 10 различных номинаций среди участников;
- увлекательную конкурсную программу.
Stance — культура низких машин. К ней относятся VW, ВАЗ, Opel, BMW и все остальные марки и модели автомобилей, выдержанные в общих традициях — правильные диски и посадка, а также наличие изюминки, позволяющей автомобилю отличаться от себе подобных (например, редкие OEM-фары от Golf MK2 Rallye на Jetta MK2
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