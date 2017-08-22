Миодраг Божович: «Нужно продолжать в том же духе»
Матч «Ахмат» – «Арсенал» завершился победой оружейников.
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу своей команды в матче с грозненским «Ахматом» (2:1)
— За счёт чего сегодня удалось преодолеть сопротивление такого грозного соперника, как «Ахмат»?
– За счёт удачи. Если бы Жаба забил пенальти, то вряд ли бы мы сумели переломить ход игры. Может, даже ничейный счёт не сохранился бы.
— «Арсенал» быстро вышел вперед после пропущенного мяча? Это ваша установка?
– Ребята горели желанием выиграть на выезде, прервать неудачную серию. Они не опустили руки и сразу пошли вперед после пропущенного гола.
— Эта победа эмоционально раскрепостит вашу команду?
– Ситуация была чуть не на нашей стороне, но сейчас игрокам будет легче. Но совсем расслабляться нельзя. Нужно продолжать в том же духе.
— Новички в команде ещё ожидаются?
– Одного-двух игроков мы надеемся ещё подписать.
— «Арсенал» в этом году будет бороться за выживание или ставит более высокие цели?
– На старте чемпионата всё так выглядело, что мы будем за выживание бороться, но после этого успеха мы вернулись на путь попадания в десятку.
— Миодраг, каким уровень футбола в России Вы нашли после возвращения в нашу страну?
– Трудно сказать. Могу сказать, что все стадионы просто превосходны. Удивляет такая любовь к футболу. Россия готова к приему чемпионата мира — 2018.