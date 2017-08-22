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Миодраг Божович: «Нужно продолжать в том же духе»
Фото из архива Myslo.

Миодраг Божович: «Нужно продолжать в том же духе»

Матч «Ахмат» – «Арсенал» завершился победой оружейников.

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал победу своей команды в матче с грозненским «Ахматом» (2:1)

— За счёт чего сегодня удалось преодолеть сопротивление такого грозного соперника, как «Ахмат»?

– За счёт удачи. Если бы Жаба забил пенальти, то вряд ли бы мы сумели переломить ход игры. Может, даже ничейный счёт не сохранился бы.



— «Арсенал» быстро вышел вперед после пропущенного мяча? Это ваша установка?

– Ребята горели желанием выиграть на выезде, прервать неудачную серию. Они не опустили руки и сразу пошли вперед после пропущенного гола.

— Эта победа эмоционально раскрепостит вашу команду?

– Ситуация была чуть не на нашей стороне, но сейчас игрокам будет легче. Но совсем расслабляться нельзя. Нужно продолжать в том же духе.

— Новички в команде ещё ожидаются?

– Одного-двух игроков мы надеемся ещё подписать.

— «Арсенал» в этом году будет бороться за выживание или ставит более высокие цели?

– На старте чемпионата всё так выглядело, что мы будем за выживание бороться, но после этого успеха мы вернулись на путь попадания в десятку.

— Миодраг, каким уровень футбола в России Вы нашли после возвращения в нашу страну?

– Трудно сказать. Могу сказать, что все стадионы просто превосходны. Удивляет такая любовь к футболу. Россия готова к приему чемпионата мира — 2018.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:31 +1
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