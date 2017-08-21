«Ахмат» – «Арсенал»: Ткачев забил гол! 0:1

Оружейники отправились в Грозный в гости к местной команде. Болеем за туляков вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

45' Одну минуту добавил арбитр.

45' Нервная концовка тайма. "Ахмат" атакует, но оружейники неплохо обороняются.

42' Какой момент!!! Гудиев выбежал из штрафной, оставив ворота пустыми. Но Джорджевич «простил» вратаря (((

41' Ткачев в жестком подкате сбил Иванова — Сергей попал прямо в больное колено сопернику. Неприятный момент.

40' Прижался «Арсенал» к своим воротам. Ну так дело не пойдет, надо же выбивать мяч подальше!

37' Диагональную передачу получил Митришев, но игрок был в офсайде.

35' Справа подаем штрафной, но мяч улетел прямо в руки Гудиеву.

34' Разозлился «Ахмат» и отправился в атаку. Такой натиск привел к угловому. Однако грозненцы не смогли реализовать стандарт.

30' ГОООООООООЛ!!! СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ!!!

Ахъядов пытался перехватить прострел вдоль ворот, но ошибся и отправил мяч Ткачеву. Сергей не растерялся и метров с 12 не промахнулся.

29' Максимов нарушил правила — грубо оттолкнул Анхеля. Почти от своих ворот пробивает штрафной голкипер хозяев.

25' Половина первого тайма позади, но футболисты Божовича пока не могут похвастаться особыми успехами. В принципе, как и игроки «Ахмата».

23' Ой, какой момент! Неспешная атака футболистов «Ахмата» переросла в настоящий «пожар»: Лео ворвался в штрафную Габулова, но, к счастью, пробил выше ворот. Комбаров прозевал соперника.

20' Комабаров не позволил Сампайо развить атаку и сбил его с ног. Фол зафиксировал арбитр Москалев.

19' Габулов подает мяч от ворот. Удалось зацепиться за мяч нашим игрокам, но тут же канониры упустили преимущество, и грозненцы понеслись к нашей штрафной.

17' Первый угловой для нас — выбили хозяева мяч из штрафной. Не очень удачно получилось.

15' Наши игроки пытались разогнать атаку, но «прочитал» соперник действия оружейников и прервал момент.

13' Опасно! Джорджевич в штрафной обыграл двух футболистов «Ахмата» и пробил по воротам Гудиева. Слабоват получился удар, голкипер без проблем забрал мяч.

10' Беляев оттолкнул Лео не по правилам — штрафной для грозненцев. Габулов мяч уверенно забрал.

8' Пока мяч у нас в центре поля. Ни у кого особо не задерживается «круглый».

7' Хотели разогнать контратаку хозяева, но замешкались с мячом и сбавили скорость.

6' Максимов хотел отдать пас вразрез на Джорджевича, не вышло. Следом же пошла вторая волна атаки. Наш игрок головой отправил мяч выше ворот.

4' Мохаммади второй раз подряд прорывается по правому флангу и пытается отдать острый пас своим игрокам. Повнимательней нужно присматривать за 13-м номером.

3' Теперь мяч у футболистов «Ахмата», но заброс в штрафную ни к чему не привел.

1' И сразу туляки бросились в атаку! Добежали до штрафной соперника, но мяч вышел на пределы поля.

1' Стартовый свисток, поехали! Вперед, за Тулу!

0' Команды уже в подтрибунном помещении, готовы выйти на поле. Нашу команду выводит капитан Владимир Габулов — серьезный и сосредоточенный. Что ж, от Габулова сегодня тоже много чего зависит.

0' В Грозном сегодня жарко, как и в Туле. На термометре — +30 градусов. Надеемся, жара никак не повлияет на наших футболистов, сегодня расслабляться никак нельзя! Вот совсем.

0' Красивый стадион в Грозном! Полюбуйтесь!

0' А вот и составы на игру:

«Арсенал»: Габулов — Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес — Бурчану — Ткачев, Чаушич, Максимов, Горбатенко — Джорджевич. Запас: Березин, Левашов, Хагуш, Ярмолицкий, Денисов, Расич, Аджоев, Мингазов, Сикоев.

«Ахмат»: Гудиев — Ахъядов, Семенов, Анхель, Сампайю, Мохаммади — Швец, Родолфу, Иванов — Жаба, Митришев. Запас: Городов, Плиев, Х. Кадыров, Раванелли, Роши, Бацуев, Бериша, Садаев

0' Кстати, вчера наша молодежка обыграла сверстников из Грозного со счетом 3:1! Надеемся, что основная команда повторит этот результат!

0' Хозяева сыграют сегодня в зеленой форме, гости — в красной.

0' Грозненский клуб подготовил небольшой видеоролик, посвященный истории противостояний команд.

0' Дела у наших оружейников пока не очень. Команда находится на 14 месте в турнирной таблице. В активе туляков всего 4 очка в 6 матчах. Не такого результата мы ждем от «Арсенала»! Так что, ребята, постарайтесь сегодня порадовать болельщиков.

У «Ахмата» дела получше. Команда Кононова расположилась на 8 месте с 9 очками. Правда, предыдущие три матча футболисты проиграли. Надеемся, что «Арсенал» воспользуется этой ситуацией :)