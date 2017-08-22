День флага в Туле: праздничная афиша

Фото из архива Myslo.

Во время празднования в городе будет ограничено движение транспорта.

Сегодня, 22 августа, в Туле на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.



С 17.30 начнут выступать лучшие тульские исполнители, в 18.00 состоится официальное открытие. В программе мероприятий также запланирован красочный флешмоб с участием велосипедистов и юных беговелосипедистов, которые украсят главную площадь города цветами Государственного флага РФ.

Если позволят погодные условия, то большой воздушный шар поднимет в воздух флаг России.

Все желающие смогут принять участие в пробеге по маршруту от площади Ленина через Тульский кремль, затем по улице Металлистов на Зареченский мост. Завершится пробег на площади Флага (на набережной реки Упы). Поучаствовать можно разными способами – бегом, на роликах, на велосипеде, скейтборде, самокате, гироскутере.

будьте внимательны!

Для обеспечения безопасности дорожного движения в городе введут следующие ограничения:

будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств с 00.00 до 20.00 на площади Ленина, по ул. Менделеевской (на участке от дома 13 до Крестовоздвиженской площади), по ул. Металлистов, по ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера), по ул. Набережная Дрейера (на участке от ул. Галкина до ул. Октябрьская), на площадке перед зданием, расположенным на ул. Галкина, 1-д;

будет ограничено движение всех видов транспортных средств: с 17.00 до 20.00 по ул. Металлистов; с 19.00 до 20.00 по ул. Советской (на участке от ул. Металлистов до ул. Октябрьская), по ул. Октябрьской (на участке от ул. Советская до ул. Демидовская Плотина), по ул. Галкина (на участке от ул. Демидовская Плотина до ул. Набережная Дрейера), по ул. Набережная Дрейера (на участке от ул. Галкина до ул. Демидовская), по проезжей части вдоль здания, расположенного на ул. Галкина, 1-д.

Также будет приостановлено движение общественного транспорта на период прохождения праздничного шествия по ул. Октябрьской.