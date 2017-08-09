«Спартак» одержал победу над тульским «Арсеналом»: 2:0

Фото ПФК "Арсенал"

Все. Арбитр дал свисток об окончании матча. Итоговый счет — 2:0 в пользу «Спартака». «Арсенал» сегодня был хорош во втором тайме, а первый вряд ли может занести в актив. Хозяева закономерно одерживают победу, а команде Божовича нужно брать свои вопросы с травмами и брать очки в домашней игре против «Урала». Верим в команду!

90' Беляев получил желтую карточку. Снова пострадал Зе Луиш. У нас три из четырех защитников на горчичниках.

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени тайма. «Арсенал» отыграться за это время вряд ли сумеет, а вот «Спартак» закатить третий — запросто… Тьфу-тьфу-тьфу.

87' ГАБУЛОВ! Владимир читает игру, далеко выходя из ворот, чтобы прервать пас Попова на Промеса!

85' Эх, не повезло сегодня «Арсеналу», хотя шансов было много… Промес подал угловой, мяч из сутолоки игроков отлетел к Зе Луишу, и тот расстрелял наши ворота! Тут Габулов не помощник!

85' Второй гол в ворота «Арсенала». 2:0.

84' Попов подхватил мяч на фланга, а затем прострелил на Зе Луиша, у которого получился хитрый удар в дальний нижний угол. У счастью, туда успел броситься Габулов.

82' Игра остановлена. Травму получил Джикия. Медики на поле. Напомним, что замен больше у хозяев нет.

80' Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что на матче присутствуют порядка 400 болельщиков тульского клуба. А всего сегодня на трибунах 26183 зрителя.

77' Последняя замена у «Арсенала»: Асланбек Сикоев меняет Луку Джорджевича.

77' Денисов получает желтую карточку за грубую игру — сбил Зе Луиша. Счет по горчичникам сравнялся!

73' Шевченко подключает Александрова, а тот зарабатывает угловой. Опять в руки Селихову подача.

70' Промес от лёгкого дуновения ветра (то есть от того, что его слегка придержал Александров) вновь падает, чем откровенно выводит из себя Шевченко. Арбитр даёт штрафной и успокаивает игроков.

70' В безобидной ситуации Самедов дарит угловой «Арсеналу». Жаль, но подачи сегодня у Ткачева опасными не получаются.

67' Подкрался «Арсенал» к воротам Селихова, но смог организовать только удар Чаушича. Тихонько мяч прикатился в руки голкиперу.

66' Шевченко мог сам бить, но покатил скрытую передачу на Луку. Защитник хозяев прочитал замысел.

66' Промес неудачно пробил со стандарта — выше перекладины. Ну как неудачно. Для «Арсенала» — очень даже удачно!

65' Последняя замена у «Спартака». На поле вместо Джано Ананидзе выходит Ивелин Попов.

64' Еще одна желтая карточка у «Спартака»: Самедов уронил Альвареса.

62' Тут же замена от Божовича. Вместо Ильи Максимова на поле выходит Игорь Горбатенко.

62' «Спартак» проводит замену. Марко Петкович покидает поле, и в игру вступает Андрей Ещенко.

61' Зе Луиш на скорости ворвался в штрафную «Арсенала» и поскользнулся, убирая на замахе защитника. Никакого фола здесь не было, просто ошибка спартаковца.

58' Самедов обокрал Максимова на краю своей штрафной, остановив прорыв нашего полузащитника. Идет, идет игра! Так держать!

55' И ответ от «Арсенала», примерно аналогичный по результату. Канониры организовали атаку 6-в-4, но Чаушич всё загубил одной неточной передачей.

55' Зе Луиш от середины поля убежал к воротам «Арсенала» и отдал пас Промесу. Но первым к мячу успел вовсе не Куинси, а наш Михаил Александров!

52' Беляев неожиданно для многих пошёл в атаку. Такой козырь из обороны. Но обратной передачи Максим не получил. Зато получился угловой. Отбиваются спартаковцы!

51' Глушаков получил по затылку в стыке с Шевченко. Решили пойти врукопашную?..

49' Штрафной «Арсенала»! Чаушич на газоне. Стандарт бьет Сергей Ткачев. Он сильным ударом обвёл стенку, но Селихов успел сместиться в угол. Сейв вратаря и второй удар в створ канониров! Неплохое начало!

48' «Арсенал» присматривается, пытается найти брешь в обороне «Спартака». Но, похоже, ее может найти только «Зенит», наши не там ищут)

46' Оба главных тренера обошлись без замен в перерыве, приберегли их на конец второго тайма. И так по одной вынужденной замене пришлось сделать еще в первой 45-минутке.

46' Второй тайм. Поехали. Удачи канонирам!

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Зе Луиш, нападающий «Спартака»:

- Я считаю, мы показываем хороший футбол с тем составом, который есть. Не беспокоюсь из-за того, что я сам не реализовал какие-то моменты. Я беспокоюсь за командный результат, мои индивидуальные показатели волнуют меня в последнюю очередь.

Лука Джорджевич, нападающий «Арсенала»:

- У нас были моменты в первом тайме. Они будут и во втором, надо добавить концентрации и последний пас.

Перерыв. Уходим на 15-минутный отдых при счете 1:0 в пользу «Спартака». Неприятно, но не катастрофа. Канониры мало что противопоставили спартаковцам в первые 45 минут, но шанс сравнять счёт всё-таки был. Посмотрим, что нам покажет «Арсенал» во втором тайме.

45' В завершение тайма Джано очень опасно пробил со штрафного. Мяч едва не нырнул под перекладину, однако Габулов все контролировал.

45' Альварес сбил Самедова и получил «горчичник» за грубую игру.

45' В добавленное время «Арсенал» попытался что-то сообразить у ворот соперника. Шевченко выиграл верховую борьбу на ближней штанге. Пробить точно не получилось.

45' Арбитр добавил две минуты к основному времени первого тайма. Были паузы из-за травм игроков.

44' ЭТО МОМЕНТ! МАКСИМОВ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАБИВАТЬ! Александров убежал от Тигиева, выполнил прострел и при атаке вторым темпом с убоя бил Илья — в защитника попал. Только угловой, после которого пробил головой Шевченко. Тоже неточно.

42' «Спартак» атакует и атакует. Большими силами хозяева идут вперёд за вторым забитым мячом.

40' Зе Луиш пробил головой из штрафной. Мяч пролетел мимо ворот Габулова.

39' Игра сосредоточена у наших ворот. Вот и еще одна опасная атака «Спартака». Но Зе Луиш, который ждал паса от Ананидзе, оказался на газоне после столкновения с нашим защитником. Арбитр нарушений в этом эпизоде не видит.

35' АЛЬВАРЕС! Чудо-спасение от «нашего испанца». Зе Луиш выполнил разрезающий пас на Самедова, тот уже пробил мимо Габулова, но на пути мяча встал Альварес. МОЛОДЕЦ.

32' Что ни стык, то травма. Теперь что-то случилось с Чаушичем — столкнулся ногами с Зе Луишем. Но, вроде, замена не потребуется. Чаушич готов продолжить.

30' Вместо Тимофеева в игру вступает Денис Глушаков. И Самедов передает ему капитанскую повязку, с которой вышел на этот матч.

28' Пауза в игре. Травму в игре получил молодой спартаковец Артем Тимофеев. Очень неприятно — потянулся за мячом и подвернул ногу… Медики уже забрали Артема с поля на электрокаре. Похоже, будет еще одна вынужденная замена.

27' Самедов выскочил на обостряющий пас, забравшись в офсайд. Уже третий у москвичей! Торопятся забивать…

24' Тигиев фолит на Александрове, срывая перспективную атаку «Арсенала». За что получает предупреждение — первая желтая карточка в матче. А вот стандарт опасным не получился. Хорошо, что на быстрый ответ не нарвались!

24' Сергей Ткачев мощно стреляет с 30-ти метров. Увы, мяч летит сильно выше ворот.

21' Надо отметить, что в момент с голом канониры были вдесятером — без Берхамова. Только сейчас на поле появился Боурчану, заменяя травмированного Кантемира.

20' Счет в матче открыл Куинси Промес. Самое обидное, что начиналось все с очень неплохой атаки «Арсенала», которая быстро превратилась в контратаку «Спартака» и гол в ворота Габулова. Шевченко потерял мяч при кроссе на Альвареса. Пашалич убежал на ворота Габулова и не пожадничал — дал забить Промесу, который уже несколько раз покушался на владения голкипера «Арсенала».

20' Гол «Спартака». 1:0.

18' Кажется, травму получил Берхамов. На поле выходит медицинская бригада. Похоже, потребуется замена.

17' ГАБУЛОВ! Раз за разом убегают хозяева в быстрые атаки 3-в-3, 4-в-4. Вот и сейчас только мастерство Габулова спасло гостей от гола после хлёсткого удара Джано! Угловой.

16' Михаил Александров бил еще один угловой «Арсенала». Перспективный момент мог возникнуть у Джорджевича, но Джикия выбил мяч на угловой в борьбе с сербом.

14' А вот это уже что-то!!! Джорджевич почти убежал от всей обороны красно-белых, но в последний момент мяч был выбит из-под ног нашего черногорца. Угловой, после подачи которого на выходе разминается Селихов.

14' В отличие от «Спартака». Еще один опасный момент с участием все того же Куинси Промеса. Он разогнал быструю атаку и сам же её завершал после передачи Зе Луиша. Мимо дальнего угла.

13' Шевченко досталось по лицу в верховой борьбе с Джикией.

10' У «Арсенала» пока с атакой не ладится. Максимов в отборе выцарапал мяч, отдал его на Джорджевича, но Лука первым же касанием упускает снаряд за боковую линию.

9' Зе Луиш забрался в офсайд при очень дружном выходе наших оборонцев. Уже второй офсайд «Спартака» за 10 минут игры.

8' И еще один навал на наши ворота, удар последовал от Промеса. Наша защита вовремя исправила ситуацию. Первый угловой в игре у москвичей. Его бил все тот же Промес — и снова защита канониров начеку.

6' ОПАСНО!!! Чудо спасает «Арсенал»: Михаил Александров подарил мяч сопернику в центре, последовала передача на ход Зе Луишу, и тот… ПРОМАЗАЛ. Промазал просто с убойной позиции — уверены, в этот момент все болельщики «Спартака» уже успели обрадоваться голу любимцев, но… нет. Не сейчас, ребят, простите.

5' Не меньше 20 тысяч зрителей собрал этот матч. На гостевой трибуне тоже много народу!

3' Команды поочерёдно владеют мячом в центральной зоне. Первое нарушение в пассиве Чаушича, а вот второе может быть опасно. Зе Луиша сбили в 35-ти метрах от ворот Габулова… Куинси Промес зарядил на трибуны.

2' Начало матча ознаменовалось офсайдом «Спартака»: в положение вне игры забрался Промес.

1' Капитаны команд, Владимир Габулов и Александр Самедов, бросили жребий, который отправил в центральный круг Зе Луиша. Хозяева сделали первый удар по мячу.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед за Тулу!

0' Ого, за несколько минут до матча стало известно о замене в стартовом составе «Арсенала»: вместо Сунзу, который получил травму, на поле вышел Денисов. Что ж, неожиданно.

0' Болельщики «Спартака» растянули красно-белый баннер «Верим в команду». Думается, аналогичное могут сказать и фанаты «Арсенала»!

0' «Спартак» обновил свой стартовый состав более чем наполовину. У «Арсенала» изменения не такие кардинальные. Зато мы увидим на поле новичка — Виктора Альвареса.

0' Команды уже появились на поле. Скоро-скоро начинаем!

0' Судейская бригада: Сергей Куликов (Саранск), Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный судья: Алексей Николаев (Москва). Инспектор: Сергей Зуев (Москва). Делегат: Айваз Казиахметов (Москва).

0' Несколько фото с красивейшего стадиона «Открытие Арена» от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

0' Стартовые составы команд:

0' В прошлом сезоне, в мае, «Арсенал» встречался на домашнем поле с расслабленным «Спартаком», который досрочно отпраздновал свое чемпионство. И канониры сумели добиться такой значимой для себя победы (3:0). В этот раз мы увидим разозленного соперника. В воскресенье москвичи проиграли в Питере с разгромным счетом 1:5 — этого «Спартаку» долго не простят. Да и то неприятное поражение от «Арсенала» в недели празднования чемпионства, ясное дело, вряд ли забудется. «Спартак» будет всеми силами стараться реабилитироваться за произошедшее (и в прошлом сезоне, и в этом). Так что будет бой… Задача «Арсенала» — биться достойно и не стать боксерской грушей для чемпиона страны.

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и фанаты тульского «Арсенала»! Напряженная неделя у клубов, играющих в РФПЛ! Наш «Арсенал» только в воскресенье играл с «Тосно» (увы, уступил 1:2), и вот три дня спустя снова матч. И не с кем-то, а с самим чемпионом страны! Игра со «Спартаком» начнется в 19.30. Болеем за оружейников!