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Какие улицы Тулы останутся без света 10 августа

Какие улицы Тулы останутся без света 10 августа

Плановые отключения в четверг пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тульских электросетей» проведут профилактические и ремонтные работы по следующим адресам:

  • ул. Кауля, 31, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
  • ул. Будённого, 81, 90, 90-а, 79-а,
  • ул. Перекопская, 1,
  • ул. М. Смирнова, 88-а,
  • пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • пер. Перекопский, 81,
  • ул. Луначарского, 69, 176,
  • ул. Курковая, 16, 20, 22, 18, 24, 26, 28,
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
  • ул. Пушкина, 25-47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.),
  • Мясново: ул. Болотова, 69,
  • Одоевское ш., 28, 34, 32, 30,
  • 6-й пр-д, 69, 71,
  • п. Призаводской Рудник,
  • 13-й пр-д, 1-а, 1-б,
  • 12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,
  • ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),
  • ул. 1-я Криволученская, 5, 2-62 (чётн.),
  • Мясново: 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
  • ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19-а (нечётн.),
  • ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 9-а,
  • п. Горелки: пр-д Горнизонный, 1, 2, 5, 8,
  • ул. Большая, 1-12,
  • пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а,
  • п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 18-25, 61-78,
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б,
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а,
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
  • ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:44 0
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